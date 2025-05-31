"Катастрофическое влияние": россияне бьются в истерике из-за приезда Пугачевой в РФ

Аллу Пугачеву пригласили выступить на музыкальном фестивале "Новая волна".

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Алла Пугачева вряд ли примет приглашение/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Почему россияне так боятся приезда Аллы Пугачевой в Россию

На каком мероприятии может появится Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева, которая открыто осудила военное вторжение террористической России в Украину, может приехать в РФ и выступить на музыкальном фестивале "Новая волна".

Как сообщают российские пропагандисты, об этом рассказал пропагандисты Вадим Манукян. По его словам, Аллу Пугачеву пригласили на "Новую волну".

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Алла Пугачева на фестивале "Рандеву" в 2024 году/ фото: скрин t.me/starhitru

"Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России. Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал. Вспомните, в 2018 году на "Новую волну" пригласили уже "опальную" Верку Сердючку. Это тоже наталкивает на определенные мысли и вызывает беспокойство", - умирает от страха пропагандист.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Он также добавляет, что если Пугачева соберется приехать в Россию, то исключительно для того, чтобы позлить россиян и вызвать у них очередную истерику.

"Она может приехать в Россию только ради того, чтобы "вставить шпильку" всем нам. "Новая волна" – статусный музыкальный форум. Если это предложение будет реализовано, она приедет и будет выступать, это вызовет негативный эффект. Ее возвращение окажет катастрофическое влияние на общество. Я надеюсь, что, если приглашение уже действительно отправлено, организаторы конкурса его отзовут", - добавляет трусливый пропагандист.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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