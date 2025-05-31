В семье Рианны случилась большая трагедия: что произошло

Певица Рианна потеряла близкого человека - своего отца в возрасте 70 лет.

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Рианна пока не отреагировала на новости / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

От чего скоропостижно скончался отец Рианны

Как Рианна отреагировала на смерть отца

Сообщается, что отец Рианны, Рональд Фенти, умер. Ему было 70 лет.

Отец певицы скончался рано утром в субботу в Лос-Анджелесе, Page Six.

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Официальная причина смерти пока не известна. Однако издание сообщило, что Фенти умер после "кратковременной болезни".

Источники сообщили радиостанции, что члены семьи собрались в Калифорнии, чтобы почтить его память.На фотографиях, полученных Page Six, видно, как брат Рианны Раджад Фенти прибывает в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, чтобы навестить Рональда в среду.

Отец Рианны скончался в возрасте 70 лет / Фото Instagram/ronald.fenty

Считалось, что Рианна также была в машине, но на фотографиях ее не видно.

Певица пока публично не прокомментировала кончину своего отца.

Печальная новость пришла, когда Рианна ждет третьего ребенка от своего бойфренда, A$AP Rocky.

Отец Рианны скончался в возрасте 70 лет / Фото Instagram/ronald.fenty

Она объявила о своей беременности в этом месяце, дебютировав с растущим животом на Met Gala в этом году.

У Рианны и ее отца были сложные отношения на протяжении многих лет.

Отец Рианны скончался в возрасте 70 лет / Фото Instagram/ronald.fenty

Сообщается, что глава семьи боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, что стало причиной конфликта между ними. Рональд также развелся с матерью Рианны, Моникой Брейтуэйт, когда певице "Umbrella" было 14 лет.

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Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

Ранее A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.

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Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

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