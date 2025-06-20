"Я стала мамой": Lida Lee сообщила о кардинальных переменах в жизни

Кратко:
- Lida Lee взяла себе щенка
- Как она его назвала
Украинская популярная певица Lida Lee призналась, что год назад она стала мамой еще одного домашнего любимца.
На своей странице в Instagram артистка показала снимки собаки по кличке Лу Лу.
"Ровно год назад я стала мамой", – отметила Lida Lee.
Также она уточнила, что очень привязалась к домашнему питомцу.
"Из Лу Лу я поняла – любовь бывает очень маленькой, с ушками и храпом. Но так велика, что без нее ты уже не можешь. Сегодня год, как мы вместе. И я очень благодарна, что в тот день мы увидели друг друга", - добавила певица.
Отметим, в августе прошлого года Lida Lee впервые познакомилась Лу Лу в приюте для животных в Черновцах, но сразу не отважилась взять ее себе, но вскоре вернулась за щенком.
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Кто такая Lida Lee?
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
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