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"Я стала мамой": Lida Lee сообщила о кардинальных переменах в жизни

Элина Чигис
20 июня 2025, 09:44
532
Lida Lee рассказала о важном событии.
Lida Lee
Lida Lee - изменения в жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

Кратко:

  • Lida Lee взяла себе щенка
  • Как она его назвала

Украинская популярная певица Lida Lee призналась, что год назад она стала мамой еще одного домашнего любимца.

На своей странице в Instagram артистка показала снимки собаки по кличке Лу Лу.

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"Ровно год назад я стала мамой", – отметила Lida Lee.

Lida Lee
Lida Lee / фото: скрин instagram.com, Lida Lee

Также она уточнила, что очень привязалась к домашнему питомцу.

"Из Лу Лу я поняла – любовь бывает очень маленькой, с ушками и храпом. Но так велика, что без нее ты уже не можешь. Сегодня год, как мы вместе. И я очень благодарна, что в тот день мы увидели друг друга", - добавила певица.

Отметим, в августе прошлого года Lida Lee впервые познакомилась Лу Лу в приюте для животных в Черновцах, но сразу не отважилась взять ее себе, но вскоре вернулась за щенком.

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Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.

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Кто такая Lida Lee?

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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