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"Я с вами": Майк Тайсон кратко, но сильно поддержал украинцев

18 июня 2022, 22:22

"Железный Майк" Тайсон был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем жителям Украины со словами поддержки.

Тайсон, флаг
Майк Тайсон / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

Известный фотограф из Украины Алексей Колесников случайно встретился на улице в городе Денвер (США) с легендарным американским боксером Майком Тайсоном. "Железный Майк" был так любезен, что записал короткое видеообращение ко всем жителям Украины со словами поддержки.

Послание боксера было кратким и состояло из трех слов: "Я с вами!".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный американский киноартист (звезда франшизы "Терминатор") и бывший губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

"1300 ракет, которые Россия выпустила за первые два месяца войны по Украине, стоили 7,7 млрд евро. За это время Европа заплатила россиянам 44 млрд евро за энергоносители. Наши руки окровавлены. Мы должны сделать все, чтобы избавиться от нашей зависимости от ископаемого топлива", – сказал артист.

До того, Алиса Милано, американская актриса, которая наиболее известна ролью Фиби Холлиуэл в сериале "Все женщины - ведьмы", на своем примере показала, как американцы могут поддержать Украину в войне с РФ.

На своей странице в Instagram она выложила ролик, для которого позирует в красивой футболке, выполненной в цветах украинского флага. Такую одежду выпускает американский бренд джинсовой одежды Agolde.

Деньги за желто-синие футболки будут перечислены для финансирования нужд украинцев, пострадавших от военной агрессии РФ. Стоимость одной футболки составляет 40 евро (около 1244 грн. по официальному курсу).

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Автор: Егор Бунин
новости США Майк Тайсон война России и Украины
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