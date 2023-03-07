"Я решила его соблазнить": Валюха ошеломила признанием о съемках в сериале Сваты

Совсем недавно Кравченко призналась, что испытывала к Добронравову не просто дружеские чувства.

Валюха из Сватов / скриншот из сериала Сваты

Скандальная актриса сериала Сваты Татьяна Кравченко, которая играла персонажа Валюху, и актер Федор Добронравов стали хорошими друзьями.

Совсем недавно Кравченко призналась, что испытывала к Добронравову не просто дружеские чувства.

Она заявила, что часто им с Добронравовым приходилось играть объятия и поцелуи. В конце концов Татьяна не смогла совладать с собой и влюбилась.

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"Нечистый попутал! Мы все время по сюжету лежали с ним в постели. И мой организм отозвался, меня потянуло, влюбилась прям, приставала. Я решила даже его соблазнить. Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! Как хорошо, что он отказал мне", — заявила артистка, пишут росСМИ.

Добронравов же оказался примерным семьянином и не поддался на ухаживания Кравченко.

"После этого немного потосковала, но отпустила ситуацию. Все-таки съемки в Сватах любила больше всего", - заявила она.

Кадр из сериала Сваты / скриншот

Стоит отметить, что Кравченко и Добронравов поддержали войну в Украине и диктатора Путина. Они оказались "патриотами" российской армии и резко высказались о бывшем коллеге, президенте Украины Владимире Зеленском.

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

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