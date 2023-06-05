"Я проклята": старшая дочь Мадонны раскрыла секрет про свою ориентацию

Лола Леон уже стала своего рода фэшн-иконой, но о своей личной жизни девушка говорит мало.

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Лурдес Леон рассказала про свою сексуальную ориентацию / instagram.com/lourdesleon

26-летняя Лурдес "Лола" Мария Чикконе-Леон, старшая дочь поп-дивы Мадонны своей яркой внешностью уже завоевывает себе славу успешной фотомодели. Востребована девушка и на любовном фронте.

В интервью для журнала The Face, которое цитирует издание Ace Showbiz, Лола признала свою сексуальную ориентацию личным проклятием. Громкое заявление касалось того, кто же привлекает в романтическом (и не только) плане Чикконе-младшую.

Так модель выразила сожаление, что ее абсолютно не привлекают девушки. По ее мнению, строить отношения с кем-то своего пола было бы гораздо проще и удобней.

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Эпатажная наследница Мадонны искренне огорчается, что она на все сто процентов гетеросексуальна. "Мне не нравятся девушки. Я до боли гетеросексуальна, это ужасно. Я проклята, больна тем, что мне нравятся эти мужчины", - жалуется бунтующий первенец Мадж.

Первым парнем Лурдес Леон был актер Тимоти Шаламе. Позже она начала встречаться с парикмахером Джонатаном Пульей, с которым в 2019 году якобы даже собиралась под венец.

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