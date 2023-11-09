"Я проклинаю себя": скандальный публицист жалеет, что отказал Пугачевой в "чае"

Отар Кушанашвили убежден, что сейчас мог бы оказаться на месте Максима Галкина.

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Отар Кушанашвили рассказал, как отказал Пугачевой в романе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/otar.kushanashvili, instagram.com/alla_orfey

Скандальный журналист Отар Кушанашвили известен своими громкими высказываниями про звездных жителей мира шоу-бизнеса. Его едким комментариям в девяностые годы, когда он страстно желал сохранить за собой амплуа эпатажного болтуна, подвергалась даже Алла Пугачева - в 1997 на радио Кушанашвили назвал ее лошадью Пржевальского, за что, по слухам, на него было совершено покушение.

Журналист принес Примадонне свои публичные извинения, признал, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения, и сердце певицы оттаяло. Однако теперь стало известно, что эта история имела продолжение.

Кушанашвили рассказал росСМИ, что после этого он приехал к Филиппу Киркорову, который на тот момент был женат на Пугачевой, но его не оказалось дома. Дверь ему открыла сама Алла Борисовна, и якобы настойчиво приглашала "на чай". Но журналист отказался.

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"Знаете, о чем я жалею больше всего? Не о том, что назвал ее "лошадью Пржевальского", потом просил прощения в зале суда. Это понятно, я и не таких людей оскорблял, когда напивался. Однажды Пугачева позвала меня в гости. Она сказала: "Зайдешь выпить чай?" Я отказался, а потом всю жизнь проклинал себя за это. Если бы зашел, я бы был на месте Галкина", - уверенно заявляет он.

Также Отар Кушанашвили намекнул, что брак между Пугачевой и Киркоровым был далек от общепринятого понимания этого слова. "Филипп один из самых смешных людей в ее жизни. Умные люди понимают, что никакого брака там не было и быть не могло. Никаким мужем Филипп Киркоров в обычном понимании этого слова не был", - утверждает публицист.

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

Также росСМИ стали распускать слухи о том, что двойняшки Лиза и Гарри не являются детьми Галкина. Их отцом называют фаворита Аллы Пугачевой, которому она оказывала знаки внимания.

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