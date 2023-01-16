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"Я как будто принял таблетку ЛСД": принц Гарри назвал любимые духи принцессы Дианы

16 января 2023, 19:43
Среди ароматов, которые напоминают герцогу Сассекскому про леди Ди, главное место занимает именно этот парфюм.
Принцесса Диана
Какие духи любила принцесса Диана / wikipedia.org

"Запасной" принц Гарри, как он сам себя называет, наделал в прессе немало шума своими скандальными мемуарами, которые были созданы как его последняя попытка откровенно поговорить с венценосными родственниками по душам. Правда, пока книга воспринимается большинством, как сборник кляуз и застарелых обид большого ребенка на несправедливости судьбы.

Меж тем, откровения герцога Сассекского все же имеют право на существования, как его точка зрения. Тем более что среди негатива в его мемуарах все же встречаются трогательные истории.

К примеру принц Гарри рассказал, что помогало ему набираться сил и избавляться от тревоги во время его визитов к психотерапевту. Книгу мятежного герцога цитирует издание Independent.

На один из сеансов, по признанию самого принца, он принес флакон духов, которыми пользовалась его мама - принцесса Диана. Запах, который он вдыхал из крышечки, помогал ему воскресить в памяти маму.

"В начале нашего сеанса я поднял крышку и глубоко вдохнул. По ощущениям, я как будто принял таблетку ЛСД. Я где-то читал, что обоняние – это наше древнейшее чувство, что соответствует тому, что я испытал в тот момент: образы, возникающие словно из самой первичной части моего мозга", - пишет принц Гарри.

Парфюм, о котором идет речь - First от Van Cleef & Arpels. Этот цветочный альдегидный аромат впервые был выпущен в 1976 году. В пирамиду запаха входят альдегиды, белые цветы, фрукты и анималистические ноты. Стоимость современного варианта First - от 3 тыс. грн за 100 мл.

Ранее свое мнение о скандальных мемуарах принца Гарри высказал близкий друг его покойной матери, Дианы Спенсер. Доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррел раскритиковал герцога Сассекского за "мстительные разоблачения".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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