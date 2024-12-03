"Я хорошенько покричала": Ефросинина рассказала про новое амплуа и реакцию мужа

Маша Ефросинина примерила на себя новую роль, которая стала для нее неожиданно "терапевтической".

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Маша Ефросинина на съемках Різдво. Ти не один сделала трогательное признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от съемок в роли духа-чародейки

Ведущая рассказала, как ее муж-военный отреагировал на новый образ

За более чем 25 лет на телевидении украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина приняла участие в огромном количестве разнообразных проектов и шоу. Однако съемка в рождественском музыкальном фильме "Різдво. Ти не один" от 1+1 Украина запомнится ей надолго.

Во-первых Ефросинина примерила необычный для себя образ - в котором ей удалось дать волю эмоциям, и даже дебютировать, как певице, сообщает 1+1 Украина. В фильме "Різдво. Ти не один" Маша играет одного из духов Рождества - властную волшебницу по имени "Лютая. Та, что горит".

"Мою героиню зовут "Лютая. Та, что горит". Это такой дух, который все контролирует - отвечает за самоконтроль, эффективность в работе. Это сильная женщина. У меня сегодня были две сцены, которые стали для меня терапевтическими. Я хорошенько покричала в какой-то момент, чего не могу себе позволить сделать в обычной жизни. Я не могу сказать, что я пою, но я сделала все, что могу. Да, будет песня. Я попробовала себя в роли певицы", - поделилась впечатлениями ведущая.

Также она отметила, что не забывает делиться своими успехами с мужем, который сейчас на фронте - звездная супруга вдохновляет Тимура Хромаева, которого семья очень ждет дома на новогодние праздники.

"Я стою в этом образе и говорю о самой болезненной для меня вещи... Сегодня утром я отправила ему фото и в очередной раз получила сообщение: "Любимая, правильно. Действуй, живи, твори, создавай. Это дает мне вдохновение и ощущение того, что ты держишься". Поэтому, да... Я буду ждать его на Рождество. Мы с нашим сыном Сашей приготовимся и будем мечтать, чтобы наш папа был с нами", - рассказала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина в образе Лютой. Той, что горит / 1+1 Україна

Маша Ефросинина в образе Лютой. Той, что горит / 1+1 Україна

Кроме Маши Ефросининой в съемках рождественской сказки от 1+1 Украина приняли участие MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Натали Солоник, Андрей Алехин, Виктор Андриенко, Даша Квиткова, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максим Девизоров, Никита Добринин и Schmalgauzen. Фильм "Різдво. Ти не один", премьера которого состоится 24 декабря в 21:00 на 1+1 Украина, рассказывает о приключениях девочки Марты в волшебном мире сказочных героев.

Смотрите репортаж ЖВЛ про съемки музыкального фильма "Різдво. Ти не один":

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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