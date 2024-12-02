Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома

Любовь Кулеба с удивлением отметила, что не знала про этот факт.

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Дмитрий Кулеба новости - Дмитрий Кулеба рассказал про младшую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Вкратце:

Дмитрий Кулеба рассказал, как его дочь появилась на свет 13 лет назад

Экс-министр признался, почему для него это стало травмой

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба всегда с большим трепетом отзывается про своих детей - 18-летним Егором и 13-летней Любовью. В своем блоге он делится фото с наследниками и посвящает им трогательные посты.

Увы, из-за развития карьеры политику не всегда удавалось быть рядом с горячо любимыми детьми. Один из таких случаев стал для Кулебы очень травматичным и преподал ему важный жизненный урок.

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Об этом он рассказал в подкасте Елены Кравец "Вдома поговоримо", куда пришел вместе с Любой. В присутствии дочери деятель признался, что когда она появилась на свет, он не мог быть рядом и забрать ее с мамой из роддома.

"Я не забирал Любу из роддома, потому что был в командировке. И меня это очень угнетало. Меня это сильно прибило, этот факт. Поэтому эволюционным путем, через эти травмы я пришел к решению, что что бы ни было, ты должен быть с детьми", - поделился бывший министр.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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