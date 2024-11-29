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Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденного

Алена Кюпели
29 ноября 2024, 20:53
137
Артист признался, что его дочь появилась на свет раньше времени.
Василий Кисель стал папой принцессы
Сергей Кисиль стал папой принцессы / Коллаж Главред, фото ТСН

Вы узнаете:

  • Какой сюрприз преподнесла новорожденная
  • Как отреагировали старшие дети

Звезда сериалов, известный украинский актер Сергей Кисиль в третий раз стал отцом.

О том, что в этот мир пришел еще один ребенок, артист поделился на проекте "ЖВЛ представляет". Он рассказал, что у них с женой 21 ноября родилась дочь, имя которой он пока не раскрывает.

видео дня

Оказывается, что пополнение - стало приятным сюрпризом для пары. Жена актера должна была рождать в начале декабря, однако малыш появился на свет раньше. Актер уже также показал первое фото новорожденной дочери.

"Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но 21 ноября, когда выезжали с паркинга после ракетного обстрела, у жены внезапно отошли воды — и все началось. Как назло, 20-го, 22-го и 23-го у меня были выходные, а вот 21-го, когда жена начала рожать, я работал полную смену на проекте. Я просто не находил себе места, потому что с первыми двумя сыновьями присутствовал на родах и помогал, хотя бы своим присутствием", — рассказал актер.

Он также рассказал о том, как его старшие сыновья восприняли появление сестрички. "Старший – он более такой душевный, со слезами на глазах, а младший принес уже ей игрушек, даже конструктор собирался нести. То есть, он сразу в активные действия, чтобы играть", — поделился Кисиль.

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Как ранее писал Главред, юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, впервые рассказала о том, что случилось с родителями их второй приемной дочери Ангелины.

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