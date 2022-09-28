"Я хочу жить. Меня убивают": оккупанты расстреляли мужа украинской певицы

Оккупанты расстреляли мужа украинской певицы / facebook.com/milaultramusic/

Украинская певица ULTRA рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения российские оккупанты убили ее супруга.

Она также едва не погибла от пуль, спасаясь из-под обстрелов, пишет ТСН.

Звезда призналась, что они с мужем долго сомневались, уезжать из Киева или нет. Но, когда начался бой на Житомирской трассе, они приняли решение уехать в более безопасное место.

По дороге, на трассе возле Белой Церкви, они стали свидетелями стрельбы. По словам певицы, оккупанты расстреляли машину ее супруга, а затем пули начали лететь и по ее машине.

"По дороге под Киевом началась стрельба. Мой муж остановился на обочине. Я ехала за ним в другой машине и тоже остановилась. Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал мне: "Мила, я тебя люблю. Я хочу жить. Меня убивают". Потом, я звонила снова и снова. Но уже никто не отвечал… Я слышала выстрелы, один за другим. А сама лежала, вздрагивая на полу своего авто, с надеждой, что все хорошо, что мой любимый не отвечает, потому что телефон уже не с ним. Я звонила снова и снова. Но ответа не было", - рассказала ULTRA.

Затем, когда стрельба поутихла, певица вышла из своей машины и увидела, что ее мужа убили. Она не понимала, почему именно он погиб во время войны, а она осталась жива.

Напомним, телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

В частности, Падалка рассказала, что ее муж Егор Соболев задолго до войны был готов защищать Украину, вступил в тероборону и проходил специальные учения. По ее словам, за несколько часов до войны он вывез их троих детей во Львовскую область, что сильно облегчило принятие решений для Марички.

Ранее ведущая 1+1 и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію", Лидия Таран рассказала, что в ее дом в Киеве попала вражеская ракета и убила человека.

Читайте также: