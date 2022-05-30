УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лидия Таран рассказала, как в ее дом прилетела ракета и убила человека

30 мая 2022, 16:57

Телеведущая живет во Франции.

Лидия Таран
Лидия Таран поделилась своей бедой/ 1plus1.ua

Ведущая 1+1 и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію", Лидия Таран рассказала, что в ее дом в Киеве попала вражеская ракета и убила человека.

Пока знаменитость с дочерью находится во Франции. Телеведущая призналась в эфире телемарафона "Единые новости", что пока ей страшно возвращаться домой, сообщает ТСН.

"Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно – возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне опасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент почему пока мы не собираемся возвращаться домой", – отметила она.

Читайте также"Написал проклятия родителям из России": Маричка Падалко рассказала, каким вышел Соболев из Ирпеня

Поддержала Лидию, ее коллега, близкая подруга и кума - Маричка Падалко: "Мы скучаем, мы тебя любим. Мы все едины, работаем на победу, кто бы где ни был. Украина - это все, кто ее любит и все, кто ей помогает . Верю, что скоро увидимся и обнимемся с тобой".

Ведущая рассказала о своей жизни во время войны и как адаптировалась ее дочь во Франции.

"Во Франции детей в школы очень легко берут, но нужно определенное время, чтобы ребенок освоился. И вот Василиса адаптировалась, у нее появились там друзья. Здесь обучение длится до конца июня. Она также учится параллельно онлайн в украинской школе, после того, как возвращается с французского. Целыми днями занята образованием. И, конечно, в свободное время мониторит новости об Украине, общается с друзьями, которые сейчас разбросаны по всему миру", - рассказала телеведущая.

Лидия много общается с украинцами, бежавшими от войны в Европу. Говорит, что большинство уж очень хочет вернуться домой, но пока не могут. Потому что так будет спокойнее украинским военным воевать и безопаснее для самих людей: "Три месяца слились в один день. Украинцы в Европе, которые хотят вернуться домой - это невидимый теплый край журавлей. Они уже мысленно летят домой, а физически они еще здесь".

Напомним, телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

В частности, Падалка рассказала, что ее муж Егор Соболев задолго до войны был готов защищать Украину, вступил в тероборону и проходил специальные учения. По ее словам, за несколько часов до войны он вывез их троих детей во Львовскую область, что сильно облегчило принятие решений для Марички.

Лидия Таран
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:55

Начнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дни

17:53

Как во время войны оформить в "Укрпочте" переадресацию пенсии и субсидии: объяснение экспертов

17:48

Самый счастливый месяц: 3 знака зодиака станут любимчиками удачи в июне 2022

17:37

ВСУ рассекают плацдарм оккупантов: эксперт раскрыл направление контрудара украинской армииВидео

17:28

Опасная слабость Европы: почему Путина в Украине нужно дожиматьмнение

Реклама
17:17

"Ситуация самая тяжелая": бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивностиВидео

17:11

Гаубицы Caesar сотрут оккупантов в порошок: Франция пообещала Украине больше оружияФотоВидео

16:58

США не дадут Украине способные достать до территории России РСЗО – БайденВидео

16:57

"Мы не просили вас воевать": Кулеба озвучил единственное требование Украины к ЗападуВидео

16:57

Лидия Таран рассказала, как в ее дом прилетела ракета и убила человека

16:56

"Вам нравится находиться в окружении фашистов?": итальянец метко осадил обнаглевшего СоловьеваВидео

16:50

"Мы - расходный материал": оккупант признался в разговоре жене, что ВСУ сильно лупят русскихВидео

16:37

"Росгрудь": российский пластический хирург стал посмешищем из-за идеи "патриотических имплантов"Видео

16:30

Бунт в Росгвардии: бойцы из Краснодара отказались ехать на войну в УкраинуВидео

16:21

"Я тебя уничтожу!": разъяренная Любовь Успенская устроила скандал и избила собаку на улице

16:21

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

16:13

Солью не ограничимся: украинцев летом ждет подорожание гречкиВидео

16:04

Время очень опасный враг Украины в войне с Россией - Blooomberg

15:58

Цены на АЗС рухнут: украинцам назвали новую стоимость бензина и дизеляВидео

15:53

На Луганщине рашисты убили французского журналиста, который ехал снимать материал об эвакуацииВидео

Реклама
15:42

"Грады – ежечасно, Пионы, танки": воин ВСУ рассказал о жестоких боях за "дорогу жизни" на ДонбассеВидео

15:41

Зальет дождями и налетят грозы: в последний день весны в Украине ударит жараВидео

15:14

"Должна вернуть миллионы евро": российский продюсер бьется в истерике и просит Брежневу отдать заработанное в России

15:03

Россия грубо нарушила договор с НАТО: Альянс может усилить свой фланг в Восточной Европе

15:00

Нацгвардеец за месяц "приземлил" три вражеских самолета в Запорожской областиВидео

14:56

Сын предательницы Повалий сделал неожиданное заявление о патриотизме

14:52

Россию ждет большая и болезненная перезагрузка: почему РФ не одержит победу в войне в Украинемнение

14:50

Угроза нового наступления РФ: глава ВА Киева назвал два опасных направленияВидео

14:48

Самый простой и очень вкусный рецепт вареников: почему никогда нельзя выливать воду после варкиВидео

14:37

Тыл врага "смешает с землей": эксперт показал, куда достанет американская MLRSФотоВидео

14:17

Гороскоп на неделю 30 мая-5 июня: Близнецам – интриги, Львам – увеличение доходов

14:10

В Северодонецке армия РФ контролирует полосу в около сто метров – глава РГАВидео

14:05

Бьют до 40 км: Словакия передаст Украине мощные САУ Zuzana-2

13:59

Угроза окружения ВСУ: в Минобороны назвали новое направление главного удара РФВидео

13:33

Артиллерия и ракеты на границе Сумщины: РФ перебрасывает новые войска и техникуВидео

13:32

Врачи дали Путину максимум три года жизни: президент РФ начал терять зрение - Mirror

13:14

ВСУ превратили уникальный российский вертолет Ми-35М за $36 млн в груду металлолома

13:04

Война в Украине затянется, а армия РФ станет агрессивнее - Боррель

13:00

Гороскоп на завтра, 31 мая 2022: Ракам – судьбоносная встреча, Девам – семейные проблемы, Скорпионам – удача

12:58

Врага отбросили на 8-10 километров: ВСУ продвинулись вперед на южном направленииВидео

Реклама
12:50

"Руки, ноги… все было сломано": оккупанты до смерти замучили украинца за поддержку ВСУ

12:38

Избили, но не сломали: оккупанты на Херсонщине не смогли заставить украинцев подчинитьсяВидео

12:35

Десантура ВСУ "покрошила" элиту войск РФ: уничтожен взвод псковских десантниковВидео

12:30

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

12:25

Польша готова стать гарантом безопасности Украины - Дуда

12:12

Огурцы созреют раньше на 2-3 недели: простые и безопасные рецепты стимуляторов ростаВидео

11:59

Мужа убили, жену насиловали по очереди: в суд направлено дело военного преступника РФВидео

11:53

Не менее 100 "двухсотых": ударная авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу оккупантовВидео

11:43

Западный фронт войны в Украине: как Кремль пытается купить Западмнение

11:42

Порошенко с третьей попытки все же смог выехать из Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять