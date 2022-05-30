Лидия Таран рассказала, как в ее дом прилетела ракета и убила человека

Лидия Таран поделилась своей бедой/ 1plus1.ua

Ведущая 1+1 и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію", Лидия Таран рассказала, что в ее дом в Киеве попала вражеская ракета и убила человека.

Пока знаменитость с дочерью находится во Франции. Телеведущая призналась в эфире телемарафона "Единые новости", что пока ей страшно возвращаться домой, сообщает ТСН.

"Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно – возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне опасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент почему пока мы не собираемся возвращаться домой", – отметила она.

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Поддержала Лидию, ее коллега, близкая подруга и кума - Маричка Падалко: "Мы скучаем, мы тебя любим. Мы все едины, работаем на победу, кто бы где ни был. Украина - это все, кто ее любит и все, кто ей помогает . Верю, что скоро увидимся и обнимемся с тобой".

Ведущая рассказала о своей жизни во время войны и как адаптировалась ее дочь во Франции.

"Во Франции детей в школы очень легко берут, но нужно определенное время, чтобы ребенок освоился. И вот Василиса адаптировалась, у нее появились там друзья. Здесь обучение длится до конца июня. Она также учится параллельно онлайн в украинской школе, после того, как возвращается с французского. Целыми днями занята образованием. И, конечно, в свободное время мониторит новости об Украине, общается с друзьями, которые сейчас разбросаны по всему миру", - рассказала телеведущая.

Лидия много общается с украинцами, бежавшими от войны в Европу. Говорит, что большинство уж очень хочет вернуться домой, но пока не могут. Потому что так будет спокойнее украинским военным воевать и безопаснее для самих людей: "Три месяца слились в один день. Украинцы в Европе, которые хотят вернуться домой - это невидимый теплый край журавлей. Они уже мысленно летят домой, а физически они еще здесь".

Напомним, телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

В частности, Падалка рассказала, что ее муж Егор Соболев задолго до войны был готов защищать Украину, вступил в тероборону и проходил специальные учения. По ее словам, за несколько часов до войны он вывез их троих детей во Львовскую область, что сильно облегчило принятие решений для Марички.