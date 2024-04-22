"Я его не узнала": Огневич раскрыла подробности военной службы-папы пенсионера

Леонид Григорьевич Бордюг, отец украинской певицы Златы Огневич, до начала полномасштабной войны был военным хирургом на пенсии. Когда страна-оккупант вторглась на наши земли, родитель звезды долго не раздумывал и вступил в ЗСУ, хоть и не был военнообязанным.
Сегодня Леонид Григорьевич работает в госпитале на Харьковском направлении, и спасает жизни украинским защитников. Война сильно изменила мужчину, отмечает Злата Огневич.
"Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, я его не узнала. Это был совсем другой человек. Его глаза были грустные, он провел очень много операций и ампутаций", - рассказала певица на проекте "Пісня мого життя".
Артистка отметила, что испытывает невероятную гордость за отца и его вклад в приближение победы Украины. Он является для нее примером стойкости, к которой нужно стремиться.
"Он для меня пример, ведь ему больше 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь, и с годами она стала еще сильнее", - поделилась Злата Огневич.
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинская актриса Анна Кошмал высказалась про общение со своей "семьей" путинистов из "Сватов" - Федором Добронравовым, Татьяной Кравченко, Олесей Железняк и другими, которые поливают артистку грязью и поддерживают войну в Украине.
Также известный украинский блогер Тайлер Андерсон (Алексей Шкробинец) с YouTube-канала Geek Journal сообщил, что ушел на фронт и рассказал, что его мотивировало на такое решение.
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