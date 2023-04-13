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"Я беременна": Даша Астафьева огорошила признанием

Алена Кюпели
13 апреля 2023, 10:23 обновлено 13 апреля, 10:34
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Украинская модель Даша Астафьева сделала серьезное заявление, удивив своих фоловеров.
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Украинская актриса, телеведущая и модель Даша Астафьева осчастливила своих подписчиков неожиданным признанием.

"Ваша взяла. Я беременна", - написала звезда на своей странице в Instagram. И тут ее фоловеры могли бы обрадоваться, если бы ни одно "но". Астафьева поспешила уточнить, что беременна она не ребенком, а горами. "Я беременна. Но Карпатами. Все. И кажется, это навсегда!" - написала Астафьева.

Далее телезвезда рассказала, что именно вызывает у нее столь нежные чувства.

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"Беременная рыбами, которых искали-искали, так и не нашли. Потопили ботики, потеряли все воблеры, покололи пальцы и только! Только снились, да все огромные. Беременная псом, которого назвали "Типрийшов", а он на самом деле Юлик. Ел каши, гулял по медвежьим тропам, убегал вместе от них, потом пел, смотрел "Чупу" на Нетфликсе и даже немножко плакал, как я", - делится Даша.

Она также признается в любви каждой форели. "Беременна всеми форелями. Каждый день по одной. Ведь они здесь самые вкусные, приготовленные с любовью и секретами", - пишет актриса.

К списку Астафьева еще прилагает незабываемые путешествия, перевалами с вопросами от местных, и ответами, которые знают только они сами. "Еще та саламандра, которая вылезла и поддакивает. Точно весна. И обязательно соревнованиями на количество подбородков. Здесь я непобедима", - шутит телезвезда.

Напомним, ранее Даша Астафьева вновь порадовала своих фоловеров обтягивающими луками, которые идеально подчеркивают роскошную фигуру селебрити, а также ее прекрасные пышные формы.

На этот раз на своей странице в Instagram, Астафьева выложила фото, где показала свой новый джинсовый лук. Она написала, что не могла дождаться весны. "Каждой клеточкой ждала весну и вот наконец-то", - поделилась артистка.

Ранее также жена хореографа и участника первого "Холостяка" Макса Чмерковского, который живет в США и принимал участие в съемках проекта "Танцы. World of Dance" Пета Мургатройд, похвасталась своим беременным животом.

Кроме того, голливудская актриса Блейк Лавли, которая недавно родила четвертого ребенка от другого актера Райана Рейнольдса, показала, как выглядит ее тело после четвертых родов.

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Даша Астафьева
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