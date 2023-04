С целлюлитом и без фотошопа: Блейк Лайвли показала честное фото после родов

Актриса и мама четверых детей откровенно позирует на фоне пальм и бассейна.

https://stars.glavred.info/https-stars-glavred-info-s-cellyulitom-i-bez-fotoshopa-bleyk-layvli-pokazala-chestnoe-foto-posle-rodov-10462303-html-10462303.html Ссылка скопирована

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс / Фото: Shutterstock

Голливудская актриса Блейк Лавли, которая недавно родила четвертого ребенка от другого актера Райана Рейнольдса, показала, как выглядит ее тело после четвертых родов.

Фото она выложила на своей странице в Instagram.

Блейк родила только четыре месяца назад и не постеснялась показать свое фото в купальнике. На изображении артистка позирует около бассейна, не пытаясь скрыть тяжелой работы, которую проделало ее прекрасное тело.

видео дня

Блейк Лавли / Instagram

Лавли не боится показать еще несколько лишних килограммов и целлюлит на бедрах.

Блейк Лавли / Instagram

Напомним, канадско-американский актер Райан Рейнольдс на днях выступил на юмористическом фестивале the Just For Laughs в Лондоне. В шутливой форме артист рассказал о дальнейших творческих планах, а также о своей семье, в которой недавно стало на одного человека больше.

В феврале 2023 года супруга Рейнольдса, актриса Блейк Лайвли, подарила ему четвертого ребенка. Обычно пара очень бережно хранит приватность своих малышей, до недавнего времени не был известен даже пол ребенка №4.

Также ранее стало известно о помолвке одного из самых закоренелых холостяков Голливуда - 51-летнего Джона Хэмма. До встречи с невестой он 18 лет встречался с другой женщиной, но на брак с ней времени так и не нашел.

Вас также может заинтересовать: