С целлюлитом и без фотошопа: Блейк Лайвли показала честное фото после родов

Голливудская актриса Блейк Лавли, которая недавно родила четвертого ребенка от другого актера Райана Рейнольдса, показала, как выглядит ее тело после четвертых родов.
Фото она выложила на своей странице в Instagram.
Блейк родила только четыре месяца назад и не постеснялась показать свое фото в купальнике. На изображении артистка позирует около бассейна, не пытаясь скрыть тяжелой работы, которую проделало ее прекрасное тело.
Лавли не боится показать еще несколько лишних килограммов и целлюлит на бедрах.
Напомним, канадско-американский актер Райан Рейнольдс на днях выступил на юмористическом фестивале the Just For Laughs в Лондоне. В шутливой форме артист рассказал о дальнейших творческих планах, а также о своей семье, в которой недавно стало на одного человека больше.
В феврале 2023 года супруга Рейнольдса, актриса Блейк Лайвли, подарила ему четвертого ребенка. Обычно пара очень бережно хранит приватность своих малышей, до недавнего времени не был известен даже пол ребенка №4.
Также ранее стало известно о помолвке одного из самых закоренелых холостяков Голливуда - 51-летнего Джона Хэмма. До встречи с невестой он 18 лет встречался с другой женщиной, но на брак с ней времени так и не нашел.
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