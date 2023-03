Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

Звезда Дэдпула рассказал про сумасшедший дом, в который превратилось их с Лайвли жилище с появлением на свет малыша № 4.

Райан Рейнольдс раскрыл пол четвертого ребенка от Блейк Лайвли / ua.depositphotos.com

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс на днях выступил на юмористическом фестивале the Just For Laughs в Лондоне. В шутливой форме артист рассказал о дальнейших творческих планах, а также о своей семье, в которой недавно стало на одного человека больше.

В феврале 2023 года супруга Рейнольдса, актриса Блейк Лайвли, подарила ему четвертого ребенка. Обычно пара очень бережно хранит приватность своих малышей, до недавнего времени не был известен даже пол ребенка №4.

Однако на the Just For Laughs Райан не сдержался, и раскрыл даже больше, чем планировал. Его слова про семью, в которой теперь целый квартет малышей, цитирует издание Wion.

Так актер "прокололся", что у него теперь четыре дочери, а над именем новорожденной девочки и вовсе решил подшутить. "У нас теперь сумасшедший дом. Но мы очень счастливы. Мы назвали дочь Кокаиновым Медведем (речь идет об одноименном комедийном ужастике, премьера которого состоялась в конце февраля - прим. редактора). Оказывается, это фильм, который выходит прямо сейчас. Мы сейчас с ними судимся", - со смехом рассказал он.

Несмотря на тягу знаменитостей к необычным именам, Рейнольдс и Лайвли не стали перегибать с именами троих предыдущих девочек - Джеймс (2014 г. р.), Айнез (2016 г. р.) и Бетти (2019 г. р.).

