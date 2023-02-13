Блейк Лайвли "проговорилась", что она и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

Звезда сериала Сплетница случайно обнародовала свое послеродовое фото в компании мужа и свекрови.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз стали родителями / instagram.com/vancityreynolds

Американская актриса Блейк Лайвли в сентябре 2022 года для выхода на ковровую дорожку выбрала платье, которое подчеркивает ее округлившийся живот. Беременность ни она, ни ее представители комментировать не стали, однако позже актриса была вынуждена признаться - в ее с американо-канадским актером Райаном Рейнольдсом семье скоро появится четвертый малыш.

В дальнейшем пара старалась хранить молчание относительно будущего ребенка. Однако Лайвли случайно сама "проговорилась", что младенец № 4 уже появился на свет.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором позирует с мужем и свекровью. Семья готовилась вместе смотреть трансляцию Супербоула (финальная игра в американский футбол за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США).

На фото Лайвли одета в облегающую черную майку и джинсы, и в кадре видно, что животика больше нет. Добавила масла в огонь и подпись к снимку: "Была занята".

Подробности о четвертом ребенке Лайвли и Рейнольдс держат в тайне. Они уже воспитывают троих дочерей - Джеймс (2014 г. р.), Айнез (2016 г. р.) и Бетти (2019 г. р.). Актер не раз признавался в СМИ, что мечтает о сыне.

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и его мама Тамми / instagram.com/blakelively

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