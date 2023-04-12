Глубоко беременная жена Чмерковского показала свои формы на отдыхе

Макс Чмерковский вывез свою семью на отдых в Мексику. Пара ожидает пополнения в июне.

https://stars.glavred.info/gluboko-beremennaya-zhena-chmerkovskogo-pokazala-svoi-formy-na-otdyhe-10463005.html Ссылка скопирована

Макс Чмерковский / 1+1 прес-служба

Жена хореографа и участника первого "Холостяка" Макса Чмерковского, который живет в США и принимал участие в съемках проекта "Танцы. World of Dance" Пета Мургатройд, похвасталась своим беременным животом.

На своей странице в Instagram, танцовщица частенько выкладывает смешные видео, на которых она с беременным животом танцует вместе с Чмерковским. Пета также откровенно делится фото с отдыха в Мексике, где она отлично проводит время со своим старшим сыном и мужем.

Макс Чмерковский и Пета Мургатройд / Instagram

О беременности звезды стало известно недавно. Кроме того, пара делилась личной драмой и рассказывала, какие у них были сложности с зачатием второго ребенка.

видео дня

Пета Мургатройд / Instagram

Оказалось, что Пета даже проходила гормональную терапию, а также несколько попыток ЭКО. Как раз накануне очередного сеанса и стало известно, что пара ожидает второго малыша, который был зачат естественным путем.

Пета Мургатройд / Instagram

Напомним, ранее жена экс-холостяка и судьи проекта "Танцы со звездами" Максима Чмерковского Пета Мургатройд поделилась личной драмой.

Как рассказала она в интервью журналу People, который цитирует ТСН, в то время, как Макс Чмерковский был в Украине и судил танцевальный проект, она загремела в больницу с коронавирусом. В то же время, врач при госпитализации профессиональной танцовщицы и супруги экс-холостяка, сообщил Пете, что та была беременна и потеряла ребенка.

Позже стало известно о том, что Чмерковский, станет отцом во второй раз.

Об этом на своей странице в Instagram поделилась его супруга, американская танцовщица Пета Мургатройд.

"Для меня огромная радость наконец-то сообщить, что мы с Максимом ждем нашего Чмерковского номер 2. После 2 лет постоянной борьбы и душевных страданий, 3 выкидышей и неудачного переноса эмбрионов… у нас здоровая булочка в духовке. Это был шок для всех нас, и мы узнали прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО. Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной рядом с самого начала. Такое ощущение, что я делюсь этой новостью со своей большой семьей. Спасибо, что поделились своими историями и советами, которые помогли мне пройти мой цикл ЭКО, и спасибо за множество воодушевляющих комментариев и личных сообщений… Я прочитала их все", - написала Пета.

Вас также может заинтересовать: