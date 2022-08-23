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"Welcome to hell": запрещенная в России певица прошлась по смерти пропагандистки Дугиной

23 августа 2022, 22:57

Певица открыто поддержала Украину в жестокой войне, которую развязала Россия и была за это депортирована.

Наргиз Закирова
Наргиз Закирова / Instagram

Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, отреагировала на смерть дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина Дарьи Дугиной.

Наргиз, которую из-за ее позиции депортировали из России, сейчас живет в США. В своем Телеграмм-канале она написала фразу-прощание с Дугиной.

"Welcome to hell bi..h", - написала певица.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

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