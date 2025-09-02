Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

Вы узнаете:
- Меган Маркл опубликовала фото своих детей от принца Гарри
- Что Арчи и Лилибет делали на съемочной площадке
Жена британского принца Гарри Меган Маркл в своем Instagram поделилась фотографиями детей - принца Арчи и принцессы Лилибет. Дети пары принимали активное участие в съемках шоу "С любовью, Меган".
Сейчас Меган активно занимается собственным шоу на Netflix и делится с поклонниками закулисьем процесса. На подборке фото фанаты могли увидеть Меган, Гарри и их детей. Правда, Маркл не изменяет себе и скрыла лицо Арчи и Лилибет: они или сидят к камере спиной, или лицо закрыто смайликом.
"Съемки второго сезона "С любовью, Меган" были веселее, чем вы можете себе представить", - отметила Меган в заметке.
Фанаты пары отметили, что и сын, и дочь принца Гарри унаследовали ключевую особенность его внешности - рыжие волосы.
Дети активно участвовали в создании шоу Меган: на одной из фотографий они наблюдают за мамой на съемочной площадке, а на другой принц Арчи щелкает кинопланкой, подавая сигнал к началу дубля.
Напомним, что несмотря на отъезд принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании, их дети получили от короля Чарльза III титулы принца и принцессы и продолжают оставаться в линии престолонаследия.
Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
