Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

Дети принца Гарри и Меган Маркл приняли участие в съемках шоу.

Меган Маркл и принц Гарри - редкие фото детей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Вы узнаете:

Меган Маркл опубликовала фото своих детей от принца Гарри

Что Арчи и Лилибет делали на съемочной площадке

Жена британского принца Гарри Меган Маркл в своем Instagram поделилась фотографиями детей - принца Арчи и принцессы Лилибет. Дети пары принимали активное участие в съемках шоу "С любовью, Меган".

Сейчас Меган активно занимается собственным шоу на Netflix и делится с поклонниками закулисьем процесса. На подборке фото фанаты могли увидеть Меган, Гарри и их детей. Правда, Маркл не изменяет себе и скрыла лицо Арчи и Лилибет: они или сидят к камере спиной, или лицо закрыто смайликом.

Принц Арчи и принцесса Лилибет на съемках шоу "С любовью, Меган" / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Съемки второго сезона "С любовью, Меган" были веселее, чем вы можете себе представить", - отметила Меган в заметке.

Принцесса Лилибет вместе с домашним любимцем Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Фанаты пары отметили, что и сын, и дочь принца Гарри унаследовали ключевую особенность его внешности - рыжие волосы.

Дети активно участвовали в создании шоу Меган: на одной из фотографий они наблюдают за мамой на съемочной площадке, а на другой принц Арчи щелкает кинопланкой, подавая сигнал к началу дубля.

Принц Арчи участвует в съемках шоу / фото: instagram.com, Меган Маркл

Напомним, что несмотря на отъезд принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании, их дети получили от короля Чарльза III титулы принца и принцессы и продолжают оставаться в линии престолонаследия.

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

