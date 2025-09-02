"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

Ярослав Грубич рассказал, как получил ранение фронте

Ярослав Грубич - детали ранения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич, Ярослав Грубич

Сын телеведущего Константина Грубича Ярослав рассказал, как получил ранение, из-за которого потерял правую руку. В своем Instagram он опубликовал первое фото после судьбоносной операции, которое отправил сестре.

В гражданской жизни Ярослав работал оператором, режиссером и видеографом, а после начала полномасштабного вторжения документировал войну России против Украины. В июне 2025 года его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины, а уже в конце июля Грубич получил серьезное ранение на передовой.

Ярослав Грубич - первое фото после операции / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

"Иногда я вспоминаю все. Прокручиваю по деталям. Прилет, погибших собратьев, первые крики "я 300", кровь, шум после контузии и свисающую руку на плече... Помню все", - написал в своей заметке Ярослав.

По словам военного, он отправил первое фото после судьбоносной операции сестре и опубликовал фрагмент их переписки. Ярослав отметил, что его близкие пережили не менее болезненный период из-за неизвестности и страха за него.

"Родные пережили ужас, но я им не дал отчаяться", - с юмором добавил он.

Переписка Ярослава Грубича с сестрой после ранения / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

Несмотря на потерю конечности, Ярослав убежден, что жизнь не остановилась. Его вдохновляет память о павших собратьях и вера в будущее.

"Но жизнь есть. Конечно, она теперь не такая, как у среднестатистического человека, но она есть. Кому-то судьба дает, у кого-то отнимает. Кто-то погиб и ничего не чувствует, а кто-то выжил и идет дальше с ощущением потери и боли. И ничто, никто нас не сделает сильнее, чем мы сами. Чем наш настрой, несмотря на все пережитое. Ради памяти о тех, кого с нами больше нет и с надеждой о будущем. Потому что жизнь - это и есть наше лучшее сегодня. Поэтому боремся", - подытожил Грубич.

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

