"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

- Как сын Константина Грубича получил ранение на фронте
- Как изменилась жизнь Ярослава после ампутации
Сын телеведущего Константина Грубича Ярослав рассказал, как получил ранение, из-за которого потерял правую руку. В своем Instagram он опубликовал первое фото после судьбоносной операции, которое отправил сестре.
В гражданской жизни Ярослав работал оператором, режиссером и видеографом, а после начала полномасштабного вторжения документировал войну России против Украины. В июне 2025 года его мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины, а уже в конце июля Грубич получил серьезное ранение на передовой.
"Иногда я вспоминаю все. Прокручиваю по деталям. Прилет, погибших собратьев, первые крики "я 300", кровь, шум после контузии и свисающую руку на плече... Помню все", - написал в своей заметке Ярослав.
По словам военного, он отправил первое фото после судьбоносной операции сестре и опубликовал фрагмент их переписки. Ярослав отметил, что его близкие пережили не менее болезненный период из-за неизвестности и страха за него.
"Родные пережили ужас, но я им не дал отчаяться", - с юмором добавил он.
Несмотря на потерю конечности, Ярослав убежден, что жизнь не остановилась. Его вдохновляет память о павших собратьях и вера в будущее.
"Но жизнь есть. Конечно, она теперь не такая, как у среднестатистического человека, но она есть. Кому-то судьба дает, у кого-то отнимает. Кто-то погиб и ничего не чувствует, а кто-то выжил и идет дальше с ощущением потери и боли. И ничто, никто нас не сделает сильнее, чем мы сами. Чем наш настрой, несмотря на все пережитое. Ради памяти о тех, кого с нами больше нет и с надеждой о будущем. Потому что жизнь - это и есть наше лучшее сегодня. Поэтому боремся", - подытожил Грубич.
Ранее Главред сообщал, что Константин Грубич опубликовал фото со старшим сыном-военнослужащим, который потерял конечность на фронте. Телеведущий сообщил, что теперь у него есть мечта - чтобы сын получил новую работающую руку и продолжил работать как оператор и креатор.
Также сын Константина Грубича Ярослав рассказал, что имеет много планов на будущее после страшного ранения и потери правой руки. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и опубликовал новое фото.
О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
