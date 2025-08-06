"Планов много": как выглядит сын Константина Грубича после потери руки на фронте

Кратко:
- Ярослав Грубич вышел на связь
- Как он себя чувствует
Сын украинского ведущего Константина Грубича – военнослужащий Ярослав Грубич – недавно получил тяжелое ранение и потерял правую руку.
На своей странице в соцсетях Ярослав поделился своей новой фотографией и поблагодарил всех за поддержку в трудное время.
Грубич позировал на улице и показал детские рисунки с казаками, также он подчеркнул, что имеет много планов на жизнь.
"Районная менталочка. Еще раз искренне благодарю за каждые слова поддержки. Мы выжили, понимая, что это волшебство и фарт. Поэтому планов на будущее много", - написал военнослужащий.
Как Константин Грубич отреагировал на мобилизацию сына
В июне ведущий сообщил, что его сын Ярослав присоединился к ВСУ, это было его взвешенное решение, о котором парень думал несколько лет. Также Константин подчеркнул, что с женой очень переживали за сына.
"Что я чувствую сейчас? Как и каждый родитель, просто хочу, чтобы он был жив – и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело – переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей", - говорил Грубич.
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О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
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