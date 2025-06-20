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"Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына

Элина Чигис
20 июня 2025, 17:25
1055
Константин Грубич переживает за сына.
Константин Грубич
Константин Грубич - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич

Вы узнаете:

  • Сын Константина Грубича присоединился к ВСУ
  • Как ведущий отреагировал на такое решение

Украинский известный ведущий Константин Грубич поделился фотографией сына Ярослава в военной форме в соцсетях.

В комментарии для OBOZ.UA Грубич подтвердил, что Ярослав присоединился к рядам ВСУ.

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"Откровенно признаюсь: мне совсем не хочется, чтобы какая-то информация о сыне исходила от меня. Максимум, что считаю с моей стороны корректным – это перепостить сообщение из его соцсетей, что я, собственно, и сделал. Ярослав – взрослый парень. Если вам интересно, можете обратиться к нему напрямую. Если посчитает нужным – ответит", - сказал Константин.

Ярослав Грубич в ВСУ
Ярослав Грубич в ВСУ / фото: скрин facebook.com, Константин Грубич

Также ведущий отметил, что ему с женой сейчас очень тяжело.

"Что я чувствую сейчас? Как и каждый родитель, просто хочу, чтобы он был жив – и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело – переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей", - добавил Грубич.

Ярослав Грубич
Ярослав Грубич / фото: facebook.com, Ярослав Грубич

Константин поделился, что Ярослав несколько лет раздумывал о том, чтобы стать военным.

"Оно вызревало несколько лет. Просто от этого никуда не деться, пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все. Еще раз прошу вас понять меня правильно: не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я спекулирую на этой теме или пытаюсь сделать себе пиар. Это считаю недостойным. Речь идет же не обо мне, согласитесь. Что я думаю о своей возможной мобилизации? Честно говоря, не знаю. Сейчас стараюсь быть максимально полезным в тылу, а насколько это эффективно – судить не мне", - подытожил ведущий.

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Кто такой Константин Грубич?

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

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