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"Подарила нам счастье": Константин Грубич пришел на могилу 17-летней дочери

Анна Подгорная
3 февраля 2025, 16:36обновлено 3 февраля, 17:36
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От нежного обращения Грубича к своему покойному ребенку сжимается сердце.
Константин Грубич, Ольга Грубич
Дочь Константина Грубича - ведущий показал могилу дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych

Краткое содержание:

  • Дочь Константина Грубича погибла 11 лет назад
  • Ведущий пришел на могилу к Ольге, чтобы поздравить ее с Днем рождения

В июле 2014 года украинский ведущий Константин Грубич лишился младшей дочери. 17-летнюю Ольгу сбил автомобиль, водитель которого так и не был найден. После столкновения девушка впала на две недели в кому, а затем скончалась.

Сегодня дочери Грубича могло бы исполниться 28 лет. В ее День рождения ведущий приехал на кладбище чтобы почтить память Ольги.

видео дня

В своем блоге в Instagram Константин Грубич показал, как выглядит могила его ребенка. Он также написал, что мечтает однажды снова побеседовать с ней.

"Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще расскажешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас..." - обратился шоумен к погибшей дочери.

могила Ольги Грубич
Дочь Константина Грубича - ведущий показал могилу дочери / instagram.com/kostya_hrubych

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в 10 годовщину со дня смерти Кузьмы Скрябина его единственная дочь Барбара посетила могилу музыканта. Она показала, как выглядит последнее пристанище Андрея Кузьменко.

Также Ольга Сумская рассказала, как целовалась с Виталием Козловским "по-настоящему" на вечеринке пока ее муж, актер Виталий Борисюк, был на концерте.

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Кто такой Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

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