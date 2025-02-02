10 лет без Кузьмы: дочь Скрябина пришла на могилу музыканта

Кратко:
- Десять лет назад Кузьма Скрябин разбился в автомобильной аварии
- Единственная дочь артиста почтила его память
Украинский певец, автор песен, писатель, продюсер, ведущий и лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко, также известный как Кузьма Скрябин, погиб 2 февраля 2015 года в результате ДТП - его личный автомобиль, за рулем которого был сам музыкант, столкнулся с молоковозом. Артиста не стало до приезда скорой помощи и спасателей.
Сегодня - 10 лет со дня смерти Кузьмы. В трагическую для современной культуры дату могилу отца навестила единственная дочь Скрябина - Барбара.
В своем блоге в Instagram она показала, как сейчас выглядит последнее пристанище звезды. "10 лет. А боль не станет меньше никогда", - написала Барбара Кузьменко.
Кузьма Скрябин похоронен на кладбище в Брюховичах, Львовская область. Прощание с легендой проходило в Преображенском соборе во Львове.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинской певице Анне Тринчер предъявили обвинения в плагиате. Споры вызвал клип на новый трек артистки, который фанаты якобы уже видели семь лет назад у другой звезды.
Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская рассказала об отношениях со старшей дочерью, которая сейчас переживает подростковый период.
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Кто такой Кузьма Скрябин?
Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).
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