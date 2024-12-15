Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности

В материале:
- Анна обратилась к своим подписчикам
- Дочь покойной Заворотнюк показала новое фото
На днях дочь покойной Анастасии Заворотнюк поделилась радостной новостью - она ждет первенца.
На своей страничке в Instagram взволнованная Анна обратилась к своим подписчикам. Она также показала фотографии с округлившимся животом.
"Это очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько новых ощущений, изменений и не только в теле, но и в сознании, безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива", — признается девушка.
Анастасия Заворотнюк умерла - что известно
Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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