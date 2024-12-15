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Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности

Сергей Кущ
15 декабря 2024, 10:48
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Анна обратилась к своим подписчикам.
Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности
Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В материале:

  • Анна обратилась к своим подписчикам
  • Дочь покойной Заворотнюк показала новое фото

На днях дочь покойной Анастасии Заворотнюк поделилась радостной новостью - она ждет первенца.

На своей страничке в Instagram взволнованная Анна обратилась к своим подписчикам. Она также показала фотографии с округлившимся животом.

видео дня

"Это очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько новых ощущений, изменений и не только в теле, но и в сознании, безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива", — признается девушка.

Дочь Заворотнюк вышла на связь
Дочь Заворотнюк вышла на связь / Фото: скриншот

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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