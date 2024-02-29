Взрослая дочь Уилла Смита похвасталась шикарной фигурой

Девушка выглядела очень стильно, при этом демонстрируя свою стройную фигуру.

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Дочь Уилла Смита является неплохой певицей / Коллаж Главред, фото Instagram/ willowsmith

Уиллоу Смит, дочь популярного голивудского актера Уилла Смита, выглядела сенсационно, выставляя напоказ свой очень подтянутый живот на подиуме Acne Studios во время Недели моды в Париже.

По информации The Daily Mail, 23-летняя девушка продемонстрировала свое особенное чувство стиля в укороченном джемпере косой вязки с эффектным высоким воротником.

Она сочетала свою уютную одежду с парой повседневных голубых джинсов с низкой посадкой, которые подчеркивали пресс и стройное телосложение артистки.

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Чтобы выглядеть модно, она дополнила свой ансамбль черными кожаными квадратными ботинками в стиле вестерн.

Кто такой Уилл Смит Уилл Смит - американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель. Как пишет Википедия, Смит является лауреатом премий "Оскар", BAFTA, Гильдии киноактеров США и "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль Ричарда Уильямса в фильме "Король Ричард", а также двух премий "Грэмми". В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, заработав за год 80 млн $. Смит стал первым актёром в истории Голливуда, чьи восемь картин подряд собрали в прокате более 100 млн долларов США каждая.

Уиллоу продемонстрировала свою молодость с помощью макияжа "кошачий глаз" и пары простых кос. на завершила свой крутой образ светло-голубой джинсовой курткой, накинутой на плечи.

Напомним, ранее голливудский актер и продюсер Уилл Смит решительно опроверг утверждения о том, что однажды его поймали на сексе с актером сериала "Принц из Беверли-Хиллз" Дуэйном Мартином, назвав обвинение "однозначно ложным".

Напомним, ранее голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Оскар по лицу в прямом эфире. Скандал разгорелся прямо во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022. На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.

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