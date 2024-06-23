Взлеты и падения героев асфальта: рецензия на фильм "Байкеры"

В украинском прокате идет фильм "Байкеры" - криминальная ретро-драма режиссера Джеффа Николса с Томом Харди и Остином Батлером в главных ролях.

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кадр из фильма "Байкеры" / Universal Pictures

Cередина 60-х, американская глушь где-то на Среднем Западе. Молодой и рьяный фотограф Дэнни Лайон (Майк Файст) делает серию репортажей про байкеров, для чего интервьюирует жену одного из них Кэти (Джоди Комер) - с виду вроде типичную для тех лет домохозяйку в духе "одноэтажной Америки" с прической "бабетта" на голове. Та постоянно затягивается сигареткой, постоянно повторяет слово "сечешь?" и рассказывает довольно жуткие вещи о своем муже - чубатом красавчике-байкере Бенни (Остин Батлер) и о президенте мотоклуба "Вандалы" - харизматичном и немногословным (Том Харди). И о том, что они сделали со своей мечтой.

Сценарист/режиссер Джефф Николс в нынешнем, насквозь профраншизенном и проблокбастеренном Голливуде выглядит реально как пришелец из других времен истории США - что-то из 70-х, а что-то даже из времен Марка Твена (собственно, фильм "Мад", которым он когда-то прославился и перезапустил карьеру Мэттью МакКонахи - был осовременной версией "Приключений Гека Финна"). Собственно, все кино, которое, Николс снимает - это в той или иной степени портрет той самой "одноэтажной Америки" - портрет, надо сказать, ничуть не приукрашенный, честный и часто попросту жуткий. И Николс, по-большему счету, после того, как другой певец американской глубинки (и суровых мужских историй) Тейлор Шеридан окончательно ушел на стриминги делать "Йеллостоун" (и его бесконечные вариации), остался один тащить дилижанс сурового "тестостеронного" кино в нынешнем Голливуде.

И, правда, во время просмотра не покидает ощущения, что персонаж Комер в качестве рассказчицы был вписан в сценарий по настоянию продюсеров - настолько плоским (за исключением, пожалуй, сцены разборки на байкерской вечеринке) он сделан. Впрочем, у актрис, которых играют жен других байкеров, ситуация еще плачевней.

Зато мужские персонажи - тут все как на подбор. Такое ощущение, что Николс специально решил собрать всех сколько-нибудь известных сейчас голливудских артистов, которые хорошо умеют давать отрицательную харизму - помимо своего старого соратника Майкла Шеннона, он пригласил и Бойда Холбрука (злодея из "Россомахи:Логана") и штатного исполнителя роли Чарли Мэнсона Деймона Харримана и даже звезду "Ходящих мертвецов" Нормана Ридуса.

Но конечно, на авансцене царят Харди и Батлер - уже матерая звезда и амбициозный новичок, который, однако уже имеет в активе крупные роли (главная в "Элвисе" и злодейская в "Дюне 2" - там порой он с легкостью забивал формально главного героя-Шаламе).

Правда, на равных тягаться Батлеру с Харди пока что рановато - и, видимо, Николс прекрасно это понимает, потому как совместных сцен у них довольно мало.

Но приятно увидеть, что ни капли своего злодейского обаяния британец не растерял - ведь в последние годы он, застрявший в бромантической клоунаде "Венома", показывал его на большом экране редко. И одно удовольствие смотреть, как он сперва цедит пиво, потом лениво цедит слова слова сквозь зубы, потом так же лениво отдает приказания (прямо как Марлон Брандо - благо, "Дикарь" тут цитируется благоговейно, а "Беспечный ездок" - иронически).

А Батлер явно играет с оглядкой, конечно, на Джеймса Дина - начиная с чубато-вихрастой прически и до постоянного позирования с самовлюбленном видом. Впрочем и мастерства, и, опять же, харизмы ему вполне хватает, чтобы не заиграться до того, чтобы раздражать зрителя (а уж зрительницы наверняка должны остаться в полном восторге).

Подытоживая, скажем, что у Николса вышел очень крепкое кино в старом стиле. Вряд ли оно станет классикой "байкерских" фильмов (да и не те нынче времена), но пару часов удовольствия от просмотра в кинозале точно принесет (особенно фанаткам Харди и Батлера).

Смотрите на видео трейлер фильма "Байкеры":

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