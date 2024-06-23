УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Взлеты и падения героев асфальта: рецензия на фильм "Байкеры"

Дмитрий Видоменко
23 июня 2024, 15:41
51
В украинском прокате идет фильм "Байкеры" - криминальная ретро-драма режиссера Джеффа Николса с Томом Харди и Остином Батлером в главных ролях.
Байкеры
кадр из фильма "Байкеры" / Universal Pictures

Cередина 60-х, американская глушь где-то на Среднем Западе. Молодой и рьяный фотограф Дэнни Лайон (Майк Файст) делает серию репортажей про байкеров, для чего интервьюирует жену одного из них Кэти (Джоди Комер) - с виду вроде типичную для тех лет домохозяйку в духе "одноэтажной Америки" с прической "бабетта" на голове. Та постоянно затягивается сигареткой, постоянно повторяет слово "сечешь?" и рассказывает довольно жуткие вещи о своем муже - чубатом красавчике-байкере Бенни (Остин Батлер) и о президенте мотоклуба "Вандалы" - харизматичном и немногословным (Том Харди). И о том, что они сделали со своей мечтой.

Сценарист/режиссер Джефф Николс в нынешнем, насквозь профраншизенном и проблокбастеренном Голливуде выглядит реально как пришелец из других времен истории США - что-то из 70-х, а что-то даже из времен Марка Твена (собственно, фильм "Мад", которым он когда-то прославился и перезапустил карьеру Мэттью МакКонахи - был осовременной версией "Приключений Гека Финна"). Собственно, все кино, которое, Николс снимает - это в той или иной степени портрет той самой "одноэтажной Америки" - портрет, надо сказать, ничуть не приукрашенный, честный и часто попросту жуткий. И Николс, по-большему счету, после того, как другой певец американской глубинки (и суровых мужских историй) Тейлор Шеридан окончательно ушел на стриминги делать "Йеллостоун" (и его бесконечные вариации), остался один тащить дилижанс сурового "тестостеронного" кино в нынешнем Голливуде.

Байкеры

И, правда, во время просмотра не покидает ощущения, что персонаж Комер в качестве рассказчицы был вписан в сценарий по настоянию продюсеров - настолько плоским (за исключением, пожалуй, сцены разборки на байкерской вечеринке) он сделан. Впрочем, у актрис, которых играют жен других байкеров, ситуация еще плачевней.

Байкеры

Зато мужские персонажи - тут все как на подбор. Такое ощущение, что Николс специально решил собрать всех сколько-нибудь известных сейчас голливудских артистов, которые хорошо умеют давать отрицательную харизму - помимо своего старого соратника Майкла Шеннона, он пригласил и Бойда Холбрука (злодея из "Россомахи:Логана") и штатного исполнителя роли Чарли Мэнсона Деймона Харримана и даже звезду "Ходящих мертвецов" Нормана Ридуса.

Байкеры

Но конечно, на авансцене царят Харди и Батлер - уже матерая звезда и амбициозный новичок, который, однако уже имеет в активе крупные роли (главная в "Элвисе" и злодейская в "Дюне 2" - там порой он с легкостью забивал формально главного героя-Шаламе).

Правда, на равных тягаться Батлеру с Харди пока что рановато - и, видимо, Николс прекрасно это понимает, потому как совместных сцен у них довольно мало.

Но приятно увидеть, что ни капли своего злодейского обаяния британец не растерял - ведь в последние годы он, застрявший в бромантической клоунаде "Венома", показывал его на большом экране редко. И одно удовольствие смотреть, как он сперва цедит пиво, потом лениво цедит слова слова сквозь зубы, потом так же лениво отдает приказания (прямо как Марлон Брандо - благо, "Дикарь" тут цитируется благоговейно, а "Беспечный ездок" - иронически).

А Батлер явно играет с оглядкой, конечно, на Джеймса Дина - начиная с чубато-вихрастой прически и до постоянного позирования с самовлюбленном видом. Впрочем и мастерства, и, опять же, харизмы ему вполне хватает, чтобы не заиграться до того, чтобы раздражать зрителя (а уж зрительницы наверняка должны остаться в полном восторге).

Подытоживая, скажем, что у Николса вышел очень крепкое кино в старом стиле. Вряд ли оно станет классикой "байкерских" фильмов (да и не те нынче времена), но пару часов удовольствия от просмотра в кинозале точно принесет (особенно фанаткам Харди и Батлера).

Смотрите на видео трейлер фильма "Байкеры":

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Том Харди новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россия днем снова атаковала Харьков авиацией

Россия днем снова атаковала Харьков авиацией

15:28 Украина
Военная помощь Украине без ограничений: в Южной Корее назвали России условие

Военная помощь Украине без ограничений: в Южной Корее назвали России условие

15:12 Мир
Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

13:58 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова 7528

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

В Крыму - взрывы, российская ПВО «шарахнула» по пляжу с людьми 3326

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми

Это будет последний день существования : дипломат сказал, применит ли Путин ядерку 2648

"Это будет последний день существования": дипломат сказал, применит ли Путин "ядерку"

РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей 1872

РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей

Последние новости

16:16

Настя Приходько похудела за две недели: как звезде это удалось

16:14

Украинские морские дроны могли сбить вертолет РФ: эксперт раскрыл детали

15:41

Взлеты и падения героев асфальта: рецензия на фильм "Байкеры"

15:28

Россия днем снова атаковала Харьков авиацией

15:20

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Тельцам - сюрприз, Ракам - удовольствие

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
15:12

Военная помощь Украине без ограничений: в Южной Корее назвали России условие

14:42

Предателя Джигана публично опозорили в его любимой Россиюшке

14:33

Бывший Тринчер переезжает за границу во время войны: раскрыл, какую страну выбрал

13:58

Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

Реклама
13:46

В Крыму - взрывы, российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьмиВидео

13:17

О типичном гопнике Николае Тищенкомнение

12:59

Россияне пытаются забаррикадировать Керченский пролив: Плетенчук раскрыл причину

12:37

Выбран самый уродливый пес в мире: он "помогал" собакам в Украине, фотоФото

12:30

Закон о военной полиции: основные нормы и риски

12:15

Остались жена и 9-летний сын: ракета РФ убила энергетика "Укрэнерго"

12:02

Армия РФ продолжает наступление на Часов Яр: оккупанты продвинулись вперед

11:46

Не понравилась прическа: в Киеве 17-летний парень избил ветерана, выгуливавшего собаку

11:16

"Птиця" и "птах" - есть ли разница между словами: не все знают правильный ответВидео

10:58

Россия разозлила Запад: какие угрозы после подписания соглашения Путина с КНДР

10:49

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Ракам - гармония, Рыбам - благословение

Реклама
10:05

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль

09:59

РФ наращивает темпы летнего наступления: в ISW предупредили о новых направлениях атак

09:57

ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

09:31

Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

09:30

Обратный транзит к рабству в Россиимнение

09:28

Гороскоп на завтра 24 июня: Львам - негативное влияние, Тельцам - исполнение желаний

09:09

Какие объекты США разрешили Украине поражать из своего оружия в России: в ISW объяснили

08:50

РФ ночью атаковала Украину ракетами: повреждены 6 многоэтажек и другие объектыФото

08:00

Угроза нового фронта в Харьковской области: почему войска РФ могут пойти на Боровую

07:46

Украинские военные уничтожили в РФ склад "Шахедов" и не только: появились снимки последствий

06:08

С чем связаны неадекватные заявления Путина?мнение

05:59

Что нельзя делать в день после Троицы: приметы 24 июня

05:30

Осенью можно будет смаковать: что не поздно посадить в июлеВидео

04:34

"Съест" известковый налет за 30 мин: опытная хозяйка поделилась удивительным средством

03:40

"Все решит политическая воля": Огрызко оценил соглашение по безопасности Украины и США

02:30

Зачем нужны передачи в машине: как не угробить авто, переключая скоростьВидео

01:41

"Это очень бесит Путина": офицер ВСУ объяснил активизацию россиян на фронте

00:26

Прицелился и застрелил: сумской депутат убил мужчину

00:11

Церковный праздник 23 июня: что категорически запрещено делать на Троицу

22 июня, суббота
23:58

Мечтают о "золотом веке": российское "Братство" стремится к жесткой войне с Украиной

Реклама
23:10

Организаторы отказываются организовывать концерты Киркорову

23:06

РФ не может продвигаться, потери колоссальные: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

22:41

Лорак собралась искать новых поклонников за границей: куда отправилась предательница

22:20

Жесткий взрыв и крики: момент удара по Харькову попал на видеоФотоВидео

21:57

Слом произошел: как Запад перешел собственную красную линиюмнение

21:17

"Это будет последний день существования": дипломат сказал, применит ли Путин "ядерку"

20:43

"Террор должен проиграть": Зеленский назвал три вещи, которые срочно необходимы УкраинеФотоВидео

19:54

Электроэнергии не будет только 4 часа: графики отключения света на 23 июня

19:40

Грозовой шторм будет заливать почти всю Украину: где не будет бушевать мощная непогода

19:28

"Дальше будет": в ГУР пообещали новые "эпичные" взрывы и пожары на объектах в России

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять