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"Вызывайте пожарных": Алина Гросу посветила сочными формами в шубе и белье

Алена Кюпели
21 ноября 2023, 13:08
Певица Алина Гросу снялась в яркой фотосессии в шубе.
Алина Гросу в яркой фотосессии
Алина Гросу в яркой фотосессии / Коллаж Главред, фото Instagram/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая не так давно перенесла операцию, а также похудела на несколько килограмм, поделилась новыми смелыми фото.

На новых изображениях Гросу похвасталась своими сочными формами. Причем сделала она это оригинально, надев поверх то ли белья, то ли купальника - шубу.

Свой пост в Instagram, Гросу подписала так: "Почти предновогодний фотосет, потому что я в шубе. Кстати, давно не видела комментов "зачем раздевалась" "кроме тела нечего показывать?" но рискну".

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Поклонники певицы однозначно оценили ее старания и новую фотосессию. "Вызывайте пожарных", "А тело у Алины Гросу прекрасное. Показывай еще", "Классные фотки", - порадовались фоловеры певицы.

На фото - новая фотосессия Алины Гросу:

Напомним, недавно Алина Гросу опубликовала ролик, на котором любуется своим телом перед зеркалом: певица, одетая в джинсы и бюстгальтер, снимает себя на камеру - хвастается пышной грудью и плоским рельефным животиком.

Ранее артистка также поделилась, почему она решила бросить своего мужа-россиянина. По словам Гросу, у супругов должны быть схожие интересы. Кроме того, певица говорит, что в браке жена не должна зарабатывать больше мужчины. По мнению певицы, доходы в паре должны быть одинаковыми.

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Алина Гросу новости шоу бизнеса
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