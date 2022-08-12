Выяснилось, в каком из городов Британии может пройти Евровидение-2023

Соревноваться за возможность проведения Евровидения-2023 будут семь крупных городов.
Из-за войны в Украине, Евровидение-2023 проведут в одном из городов Британии. Издание ВВС обнародовало шортлист локации, отобрав семь из 17-ти британских городов, в которых могут провести песенный конкурс.
Как говорится в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа, соревноваться за возможность проведения Евровидения-2023 будут семь крупных городов:
- Бирмингем,
- Глазго,
- Лидс,
- Ливерпул,
- Манчестер,
- Ньюкасл,
- Шеффилд.
Эти города проходят в следующий этап отбора города-хозяина 67-го конкурса Евровидения.
Главные критерии отбора городов:
- Наличие соответствующего помещения и достаточного пространства для выполнения требований песенного конкурса.
- Обязательства, которые может взять город или регион по проведению мероприятия, включая финансовый вклад.
"Культурное предложение", которое включает местную и региональную деятельность, а такжедемонстрацию украинской культуры и музыки.
Согласование со стратегическими приоритетами BBC, как общественного вещателя, такими как обеспечение ценности для всех аудиторий и поддержка экономики Британии.
Ранее Главред писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в рамках общения с президентом Зеленским, обсудил Евровидение-2023.
По информации государственного сайта Великобритании, по словам премьер-министра, Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию.
Отметим, ранее стало известно о том, что организаторы Евровидения-2023, которое должно было проходить в Украине, но из-за жестокого нападения путина, пройдет в другом месте, назвали потенциальные города, где может пройти песенный конкурс.
Напомним, европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023, который должен был пройти в Украине. Однако из-за жестокого нападения россии на Украину, конкурс не будет проходить у нас, даже несмотря на победу Kalush Orchestra в 2022 году в Турине.
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