У Украины появился шанс на проведение Евровидения 2023

У Евровидения 2023 снова появился шанс пройти в Украине / eurovision.tv

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в рамках общения с президентом Зеленским, обсудил Евровидение-2023.

По информации государственного сайта Великобритании, по словам премьер-министра, Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию.

Отметим, ранее стало известно о том, что организаторы Евровидения-2023, которое должно было проходить в Украине, но из-за жестокого нападения путина, пройдет в другом месте, назвали потенциальные города, где может пройти песенный конкурс.

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Как сказано на официальном сайте EBU, в настоящее время организаторы ведут переговоры с британской BBC, чтобы обсудить возможность проведения мероприятия в Великобритании, которая заняла второе место.