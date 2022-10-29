Вышкребок из Дома-2 Бузова приехала на Донбас раздавать гуманитарную помощь

Российская звезда Бузова приехала на Донбас, чтобы снять сториз, как она раздает гуманитарную помощь.
Российская недопевица, телеведущая, участница проекта "Дом 2", позорище без голосовых связок Оля Бузова приехала на Донбас, чтобы раздавать гуманитарную помощь.
На видео видно, как певица приехала в Донецк и раздавала гуманитарную помощь прямо из машины.
Напомним, ранее российские паблики обрадовались появлению нового информповода, не связанного с покинувшими их болота украинскими звездами, и массово принялись обсуждать новый лук российской певицы Кристины Орбакайте.
Оказалось, что позируя для съемок в новом образе, Орбакайте стала очень похожа на звезду номер один в России, то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову. "Бузова вселилась в Орбакайте", - написал телеграмм-канал "Звездач".
Вас также может заинтересовать:
- "И этому она полгода училась?": Бузова в латексе взобралась на пилон, но опозорилась
- "Грудь убежала": Бузова без лифчика стала посмешищем
- "Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд
Автор: Алена Кюпели