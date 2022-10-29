Вышкребок из Дома-2 Бузова приехала на Донбас раздавать гуманитарную помощь

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Российская недопевица, телеведущая, участница проекта "Дом 2", позорище без голосовых связок Оля Бузова приехала на Донбас, чтобы раздавать гуманитарную помощь.

На видео видно, как певица приехала в Донецк и раздавала гуманитарную помощь прямо из машины.

Напомним, ранее российские паблики обрадовались появлению нового информповода, не связанного с покинувшими их болота украинскими звездами, и массово принялись обсуждать новый лук российской певицы Кристины Орбакайте.

Оказалось, что позируя для съемок в новом образе, Орбакайте стала очень похожа на звезду номер один в России, то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову. "Бузова вселилась в Орбакайте", - написал телеграмм-канал "Звездач".

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