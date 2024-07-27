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Выглядит шикарно: Пугачева показалась в Юрмале

Алена Кюпели
27 июля 2024, 17:26
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Певица появилась на публичном мероприятии у своей подруги Лаймы Вайкуле.
Алла Пугачева появилась на концерте
Алла Пугачева появилась на концерте / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, появилась на фестивале в Юрмале, у своей подруги Лаймы Вайкуле.

Пугачева появилась на концерте вместе со своим другом Андреем Макаревичем. Когда певица появилась в зрительном зале, их встретили бурными апплодисментами.

Стоит отметить, что певица выглядит шикарно, на зло всем российским пропагандистам.

видео дня

На видео - шикарная Пугачева:

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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