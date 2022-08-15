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Выглядела как фекалии: Валерия Крук рассказала, как взяла себя в руки

15 августа 2022, 18:28

Селебрити снова хвастается вновь обретенной формой и показывает свои прелести в сети.

Валерия Крук похвасталась шикарным телом в купальнике
Валерия Крук похвасталась шикарным телом в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Украинская модель и телеведущая Валерия Крук рассказала, что после первых месяцев войны она "выглядела, как де..мо".

Как написала она на своей странице в Instagram, ее дочь сделала ей необычайный комплимент. Ма, мне кажется ты будешь так же выглядеть и в 60, ничего не изменится! Старость – это не о тебе!" - сказала она, добавив, что первое, что она сделала по приезду в Турцию, это записалась в спорт зал, чтоб выглядеть лучше.

"Но регулярный стресс выбивал меня из режима, не буду лгать. Столько было переживаний, слез, отчаяния и боли. Сейчас тоже случаются эмоциональные качели, но и сравнить невозможно с тем, что было. Глубоко проработавший в себе внутренние реакции на внешние трагические события, я постепенно вернулась к себе такой, как была до войны. И как говорится, результат на лицо или на прессе", - хвалится своей работой ведущая.

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По ее словам, она очень рада снова себя чувствовать и видеть такой. "С сильным телом и волей, способной помогать другим женщинам своим примером и знаниями", - добавляет она.

Напомним, ранее Валерия Крук решила оживить свой контент и порадовать поклонников новыми пикантными фото.

Как написала она на своей странице в социальной сети Instagram, свои фото она решила публиковать, чтобы "добавить жизнь". "Во-первых и главное, по просьбе друзей из ВСУ немного оживляю свой контент фотографиями в купальнике. Добавляю жизнь так сказать! Ребята, привет", - пишет она.

Она также добавляет, что "сегодня вечер странных новостей". "Так что пытаюсь разбавить, потому что завтра может быть таким интересным, что пожелать можно только нашему общему врагу. Но надеемся, что Мир придет в сознание", - добавляет она.

Валерия Крук
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