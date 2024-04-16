Выдавило все: знойная Кардашьян влезла в бикини на два размера меньше

Ким Кардашьян может похвастаться прекрасной фигурой и имеет все ресурсы для продвижения собственного бренда.

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Ким Кардашьян радует своих поклонников свежими снимками/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян показала немного тела.

Звезда реалити-шоу поделилась серией новых снимков из своей предстоящей коллекции купальников, в которой представлено множество дизайнов со змеиными принтами, а также яркие цвета.

На одной из фотографий, которые 43-летняя Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram, звезда позировала в едва заметном костюме-двойке из змеиной кожи с соответствующим накидкой с длинными рукавами.

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Она также надела ярко-красное бикини и цельный купальник того же оттенка, знойно выгнувшись и позволив мокрым волосам упасть на лицо.

Согласно пресс-релизу бренда, британскому фотографу Нику Найту было поручено "сфотографировать коллекцию в стиле, напоминающем его классические и авангардные модные кампании 2000-х годов".

Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

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