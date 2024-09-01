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Вячеслав Узелков матом вызверился на Славу Демина из-за "чернухи"

Анна Подгорная
1 сентября 2024, 14:44
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Боксер Узелков весьма прямолинейно отозвался про популярного ведущего.
Вячеслав Узелков, Слава Демин
Вячеслав Узелков обматерил Славу Демина - что случилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/slavademin_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков порой попадает в светские хроники из-за своих громких высказываний. Он без смущения критикует тех, кто ему не угодил, при этом не сильно раздумывая над подбором цензурных выражений.

Так недавно в своем блоге в Instagram спортсмен опубликовал скриншот статьи одного популярного украинского медиаресурса про Славу Демина: ведущий рассказывал о странной тяге своей мамы, с которой он в ссоре и не общается долгие годы, к "русскому миру". Узелков увидел в этом злую иронию - дескать Демин пытается узнать подноготную всех вокруг, хотя сам многое скрывает от общества.

Свою мысль про ведущего боксер выразил нецензурно: "Слава Демин [неценз.], [неценз.], который ищет на всех чернуху, а сам испачканный". При этом Вячеслав Узелков не стал уточнять, чем именно его так сильно разозлил шоумен.

видео дня

Вероятно, ему на глаза попалось недавнее интервью, которое Слава Демин проводил с бывшим партнером Узелкова по съемкам. Тогда выяснилось, что на площадке спортсмен произвел неприятное впечатление и проявлял агрессию к своим коллегам и к членам съемочной группы.

К слову, позже боксер ругательства в адрес ведущего со своей страницы удалил.

Слава Демин
Вячеслав Узелков обматерил Славу Демина - что случилось / instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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