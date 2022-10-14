"Вы вообще себя в зеркало видели?": зарвавшуюся Долину спустили на землю

Зарвавшуюся Долину спустили на землю / скриншот

Певица Лариса Долина, которая не так давно оскорбила россиян из-за постоянной критики, получила неожиданный "удар в спину".

Музыкальный критик Сергей Соседов, который активно поливает грязью противников войны, завил, что Долина стала заложницей бездарных дизайнеров, которые стремятся пропиариться на ее громком имени.

"Единого стиля в одежде у нее нет и не было. Она носит все подряд. У нее есть удачные наряды, а есть и явно неудачные. Это такая синусоида… Такая ситуация сплошь и рядом. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?", - заявил Соседов.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.