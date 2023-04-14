УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУ

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2023, 10:41 обновлено 14 апреля, 10:41
22
Актер Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера в культовых "Звездных войнах" созвонился по видеосвязи с украинскими защитниками.
Марк Хэмилл, дроны
Марк Хэмилл / United24, https://ua.depositphotos.com/

Легендарный голливудский артист, более всего известный по роли повстанца-джедая Люка Скайуокера в культовой франшизе "Звездные войны" Марк Хэмилл через видеосвязь провел встречу с бойцами ВСУ. Часть видеозаписи встречи была опубликована в Telegram-канале платформы United24, амбассадором которой с минувшего года является Хэмилл.

Артист поблагодарил их за неустанную борьбу и заверил, что мир будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

В ответ воины ВСУ также горячо поблагодарили Хэмилла, который уже несколько лет подряд помогает собирать деньги на покупку дронов для украинской армии.

видео дня

Актер сказал, что охотно посетит Украину после окончания войны.

"Рад встречи со вами всеми. Прежде всего должен сказать, что для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно. Вы побеждаете! Не сомневайтесь в этом ни секунды. Все говорили, что Украина падет за четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру – Украину трогать не стоит ", – сказал Хэмилл и напомнил, что на данный момент ему удалось собрать более 705 тысяч долларов США для нужд ВСУ.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Вас могут заинтересовать такие новости:

война в Украине Звездные войны война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – Свитан

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – Свитан

10:42 Украина
РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

10:01 Украина
"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – Буданов

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – Буданов

09:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:42

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – Свитан

10:41

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУВидео

10:01

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

09:59

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

09:41

Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУРВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:35

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – БудановВидео

09:18

Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

09:09

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезлоВидео

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 маямнение

Реклама
08:39

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

07:57

В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

07:52

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – ДаниловВидео

07:18

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – SpiegelВидео

07:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: испортит благополучие в семье

06:51

Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

06:26

США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели странемнение

04:30

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

03:30

"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУВидео

03:30

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

Реклама
02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.Видео

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13 апреля, четверг
23:52

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYTВидео

23:40

Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

23:08

Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

23:04

"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признаниемВидео

23:01

"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУВидео

22:54

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

22:26

Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кроликаВидео

22:19

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУВидео

21:29

Китай согласился поставить оружие России – The Washington PostВидео

21:19

Роман Цимбалюк. Системный сбой на РосТВ - они критикуют Путина!Видеоблоги

21:16

Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

21:13

Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

21:07

"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - ЗеленскийВидео

20:18

Кто слил секретные документы Пентагона: появилось фото и все данные о 21-летнем военном СШАВидео

20:06

Женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски

20:00

Как будет разворачиваться контрнаступление: прогноз на месяцмнение

Реклама
19:47

Зачем масло в супе: ингредиент, который до неузнаваемости поменяет вкус блюда

19:45

Если ВСУ в октябре-ноябре подойдут к Крыму, войска РФ будут бежать – ГрабскийВидео

19:19

"Не то будущее, которое мы себе представляли": Камалия разводится с миллиардером после 20 лет бракаВидео

19:04

"Процесс начался": ВСУ пойдут в контрнаступления в начале мая - СвитанВидео

18:25

Китай на следующий день нападет на Тайвань, если падет Украина – премьер ПольшиВидео

18:06

"Возможны массированные удары": в ВСУ заявили о подготовке к ракетным атакам РФ на ПасхуВидео

17:48

В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цветВидео

17:19

ФСБ "наехала" на Минобороны, вмешаться пришлось Путину – NYTВидео

17:14

"Совсем дедок поехал": россияне в ужасе, что устроил Киркоров на сценеВидео

16:27

Байден впервые сделал заявление об утечке документов ПентагонаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять