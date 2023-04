"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУ

Актер Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера в культовых "Звездных войнах" созвонился по видеосвязи с украинскими защитниками.

Марк Хэмилл / United24, https://ua.depositphotos.com/

Легендарный голливудский артист, более всего известный по роли повстанца-джедая Люка Скайуокера в культовой франшизе "Звездные войны" Марк Хэмилл через видеосвязь провел встречу с бойцами ВСУ. Часть видеозаписи встречи была опубликована в Telegram-канале платформы United24, амбассадором которой с минувшего года является Хэмилл.

Артист поблагодарил их за неустанную борьбу и заверил, что мир будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

В ответ воины ВСУ также горячо поблагодарили Хэмилла, который уже несколько лет подряд помогает собирать деньги на покупку дронов для украинской армии.

Актер сказал, что охотно посетит Украину после окончания войны.

"Рад встречи со вами всеми. Прежде всего должен сказать, что для меня честь встретиться с вами. Я играю воина в кино, а вы настоящие герои настоящей войны. Мы с нетерпением ждем вашей победы как можно скорее, но мы будем с вами столько, сколько нужно. Вы побеждаете! Не сомневайтесь в этом ни секунды. Все говорили, что Украина падет за четыре дня. Помните? Но вы доказали всему миру – Украину трогать не стоит ", – сказал Хэмилл и напомнил, что на данный момент ему удалось собрать более 705 тысяч долларов США для нужд ВСУ.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

