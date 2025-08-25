"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

Настя Каменских опять попала в скандал.

Настя Каменских - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских поздравила с Днем Независимости

Как отреагировали поклонники

Украинская известная певица Настя Каменских, которая отправилась на гастроли в США, сделала публикацию, в которой поздравила украинцев с Днем Независимости Украины.

На своей странице в соцсетях Каменских обратилась к поклонникам, что озадачило их.

"С Днем Независимости. Пусть свобода будет нашим ежедневным вдохновением, демократия – указателем, а ценности – общим достоянием. С праздником, Украина", – написала Настя.

Настя Каменских поздравила украинцев / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Отметим, на днях Каменских пела на концерте в США песни на русском языке, хотя ранее перевела их на украинский. Также общалась она с присутствующими то на русском, то на украинском языках.

В комментариях поклонники назвали певицу продажной и написали много негативных комментариев.

Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Вчера пела песни на русском, а сегодня поздравления в вышиванке?";

"Продажная. Вчера на русском пела, а сегодня вроде как "патриотка?";

"Сегодня – в вышиванке, а еще вчера пела на русском языке и ни слова об Украине или войне", – написали подписчики.

Все же артистка не выдержала критики и удалила все комментарии, а также ограничила возможность писать под ее публикацией.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

