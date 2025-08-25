"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

Лилия Подкопаева дала редкий комментарий.

Лилия Подкопаева перешла на украинский язык

Общается ли она с Ани Лорак

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала, поддерживает ли она общение со своей кумой Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать россиян.

В интервью hromadske Подкопаева отметила, что с детства говорила на русском языке.

"В Донецке, где я родилась, меня окружали русскоязычные люди. Так случилось, что папа у меня русский. Я - ребенок Советского Союза, поэтому все обучение в школе, в гимнастическом зале было на русском. На сборы, на соревнования действительно часто ездили в Россию. Когда распался СССР, почувствовала разочарование, потому что, смотря Олимпийские игры по телевидению, мечтала, что когда-то буду стоять на самом высоком кубе пьедестала, мне будут вручать медаль, а на спине, на спортивной одежде - четыре буквы: "СССР". Я была еще ребенком, не понимала, что вообще происходит. Сконцентрирована на спорте, но позже, когда попала в украинскую молодежную сборную, мое мышление менялось. Я иначе начала воспринимать мир", - вспомнила гимнастка.

Лилия Подкопаева с семьей / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Также она отметила, что в 2022 году перешла на украинский язык, а вот ее кума Ани Лорак ни разу не вышла на связь.

"С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не могу разговаривать на псячьем языке. И перешла на украинский. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев. И это было открытие. Неприятное, болезненное. И обсуждать эту тему я не хочу", - подчеркнула Лилия.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак – позиция

Ани Лорак продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ и молчит о террористическом нападении на ее родную страну. Лорак крестила дочь Лилии Подкопаевой, но оборвала связь с ней.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Евгений Нищук высказал свое мнение о предательницах Ани Лорак и Таисии Повалий. Также он напомнил, что гражданство РФ Лорак и Повалий получили недавно.

А также Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, записала новую песню. А вот фанаты остались не в восторге от новой песни, указав, что все ее композиции похожи и им уже надоел одинаковый репертуар.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

