Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

Евдокименко доказывает: не важно, где находится украинка, она всегда самая красивая.
Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко живет в Нью-Йорке. Она - частая гостья и участница модных показов и фотосессий в одной из фэшн-столиц мира.
Однако предпочтение девушка отдает украинским брендам и дизайнерам. Своим примером она популяризует в США украинских кутюрье и вводит моду на украинское.
Так на своей странице в Instagram Евдокименко недавно выложила снимок в белоснежном наряде - традиционной украинской сорочке с белой вышивкой, и стильной шляпке с жемчугом от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Модель также дополнила фотографию двумя эмодзи сердечка в цветах украинского флага. Таким образом внучка Ротару выразила свою признательность творческим соотечественникам.
Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.
Также украинская певица модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.
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