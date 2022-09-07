Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

Соня Евдокименко позировала в вышиванке и шляпке от украинского дизайнера / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко живет в Нью-Йорке. Она - частая гостья и участница модных показов и фотосессий в одной из фэшн-столиц мира.

Однако предпочтение девушка отдает украинским брендам и дизайнерам. Своим примером она популяризует в США украинских кутюрье и вводит моду на украинское.

Так на своей странице в Instagram Евдокименко недавно выложила снимок в белоснежном наряде - традиционной украинской сорочке с белой вышивкой, и стильной шляпке с жемчугом от украинского дизайнера Руслана Багинского.

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Модель также дополнила фотографию двумя эмодзи сердечка в цветах украинского флага. Таким образом внучка Ротару выразила свою признательность творческим соотечественникам.

Соня Евдокименко позировала в вышиванке и шляпке от украинского дизайнера / instagram.com/iamsofiaeve

Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.

Также украинская певица модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.

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