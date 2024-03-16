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Вся ее жизнь: сгорел дотла роскошный особняк популярной британской актрисы и модели

Алена Кюпели
16 марта 2024, 15:21
Огромный особняк стоимостью 7 млн сгорел дотла.
У Кары Делевинь сгорел особняк
У Кары Делевинь сгорел особняк / Коллаж Главред, фото Instagram/caradelevingne

В США сгорел роскошный особняк, стоимостью 7 миллионов долларов популярной британской актрисы и супермодели Кары Делевинь.

По информации Page Six, рано утром в пятницу в калифорнийском особняке Кары Делевинь произошел масштабный пожар.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса сообщил, что им позвонили около 3:57 утра по местному времени рано утром в пятницу и сообщили, что двухэтажный дом охвачен пламенем.

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Сотрудник по связям с общественностью сообщил, что они обнаружили, что "сильный пожар" начался в задней части здания и "поглотил одну из комнат".

"Всех жильцов в то время не было дома", — добавляет он.

Фото жуткого пожара можно посмотреть тут

Делевинь выразила обеспокоенность тем, что пожар причинил вред двум ее кошкам, о которых она разместила в своей истории в Instagram вскоре после пожара.

Кошки Кары Делевинь
Кошки Кары Делевинь / Скриншот Instagram/caradelevingne

"Мое сердце сегодня разбито… Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что дорожите тем, что у вас есть", — написала она вместе с фотографией кошек.

Позже стало известно, что ее любимец удалось спасти, благодаря пожарным.

Кошки Кары Делевинь
Кошки Кары Делевинь / Скриншот Instagram/caradelevingne

Напомним, ранее Шарлиз Терон больше не заинтересована в трансформации своего тела для ролей в кино. 48-летняя обладательница Оскара сказала, что ее тело все еще ощущает последствия колебаний веса на протяжении многих лет, когда она меняла свою фигуру для определенных ролей на экране.

Ранее также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум, которой вот-вот стукнет 50 лет, поделилась трогательным фото своих любимых женщин из разных поколений.

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