Вся ее жизнь: сгорел дотла роскошный особняк популярной британской актрисы и модели

Огромный особняк стоимостью 7 млн сгорел дотла.

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У Кары Делевинь сгорел особняк / Коллаж Главред, фото Instagram/caradelevingne

В США сгорел роскошный особняк, стоимостью 7 миллионов долларов популярной британской актрисы и супермодели Кары Делевинь.

По информации Page Six, рано утром в пятницу в калифорнийском особняке Кары Делевинь произошел масштабный пожар.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса сообщил, что им позвонили около 3:57 утра по местному времени рано утром в пятницу и сообщили, что двухэтажный дом охвачен пламенем.

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Сотрудник по связям с общественностью сообщил, что они обнаружили, что "сильный пожар" начался в задней части здания и "поглотил одну из комнат".

"Всех жильцов в то время не было дома", — добавляет он.

Фото жуткого пожара можно посмотреть тут

Делевинь выразила обеспокоенность тем, что пожар причинил вред двум ее кошкам, о которых она разместила в своей истории в Instagram вскоре после пожара.

Кошки Кары Делевинь / Скриншот Instagram/caradelevingne

"Мое сердце сегодня разбито… Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что дорожите тем, что у вас есть", — написала она вместе с фотографией кошек.

Позже стало известно, что ее любимец удалось спасти, благодаря пожарным.

Кошки Кары Делевинь / Скриншот Instagram/caradelevingne

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