ВСУ убили оккупанта, который был звездой клипа "Между нами тает лед"

Украинская армия ликвидировала российского оккупанта Дениса Степанова, которого можно увидеть в клипе группы Грибы, на песню "Между нами тает лед".
По информациипропагандистского телеграмм-канала Pro город Ухта, оккупант служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. На "прелюдии" к клипу, недалекий оккупант рассказывает о своей "любви", которая стала посмешищем в сети.
"Авторы клипа вставили фрагмент интервью с ним в самом начале клипа ради шутки, а взято оно было из передачи про подростков 90-х, которую снимали в Северодвинске в 1994 году, где ухтинец, по всей видимости учился, пишут нам горожане", - пишет канал.
В посте - информация про мертвого оккупанта:
Напомним, на днях спивающийся певун Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
Также матерый продюсер-путинист Иосиф Пригожин "наехал" на латвийскую певицу Лайму Вайкуле и всех артистов, которые выступают против страны-оккупанта, в ее лице.
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