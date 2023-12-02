ВСУ убили оккупанта, который был звездой клипа "Между нами тает лед"

Он прославился благодаря своей "истории любви" и клипу украинцев.

https://stars.glavred.info/vsu-ubili-okkupanta-kotoryy-byl-zvezdoy-klipa-mezhdu-nami-taet-led-10521622.html Ссылка скопирована

ВСУ ликвидировали Оккупанта-звезду / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Украинская армия ликвидировала российского оккупанта Дениса Степанова, которого можно увидеть в клипе группы Грибы, на песню "Между нами тает лед".

По информациипропагандистского телеграмм-канала Pro город Ухта, оккупант служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. На "прелюдии" к клипу, недалекий оккупант рассказывает о своей "любви", которая стала посмешищем в сети.

"Авторы клипа вставили фрагмент интервью с ним в самом начале клипа ради шутки, а взято оно было из передачи про подростков 90-х, которую снимали в Северодвинске в 1994 году, где ухтинец, по всей видимости учился, пишут нам горожане", - пишет канал.

видео дня

В посте - информация про мертвого оккупанта:

Напомним, на днях спивающийся певун Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

Также матерый продюсер-путинист Иосиф Пригожин "наехал" на латвийскую певицу Лайму Вайкуле и всех артистов, которые выступают против страны-оккупанта, в ее лице.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.