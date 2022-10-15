Вслед за Пугачевой: российскую звезду 90-х проверяет прокуратура за осуждение войны

Наталья Ветлицкая тоже не пошла на сделку с совестью

В России продолжают гоняться за людьми, которые смеют выступать против террористического режима Путина и осуждать его действия и убийства украинцев.

Теперь там взялись за звезду российской эстрады 90-х годов Наталью Ветлицкую. В частности, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал письмо генпрокурору РФ. В нем обиженный чиновник пожаловался на звезду, потребовал провести проверку и привлечь ее к ответственности по статье о "дискредитации ВС РФ".

Россиянину не понравилось, что Ветлицкая не поддерживает войну, а также поддерживает Пугачеву, которая открыто осуждает дейтсвия российских властей.

К слову, акаунт певицы в Instagram сейчас закрыт. Видимо, на певицу набросилась армия поклонников путина и войны.

Напомним, ранее стало известно, что телеведущего Отара Кушанашвили едва не забили до смерти бандиты. Он отметил, что "заказать" его могли или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.

Телеведущий считает, что таким образом певицы могли отомстить ему за нелестные высказывания в их адрес.

"После хамских выступлений в адрес всех, разборка у подъезда завершилась избиением. Меня постригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то не похоже на большую артистку, а Наталья — очень эмоциональная", - цитирует Кушанашвили teleprogramma.pro.

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