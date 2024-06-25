Вслед за Джоли-Питтами: родная дочь Тома Круза отказалась от его фамилии - СМИ

Отношения американского актера Тома Круза с его единственной биологической дочерью (у артиста есть еще двое приемных детей) сложились сложные. Сури Круз уже около 11 лет не виделась со своим звездным отцом, а опека над ней при разводе родителей полностью досталась ее матери - актрисе Кэти Холмс.
Сейчас Сури 18 лет, и она, по всей видимости, последовала примеру детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые массово отказываются от фамилии отца. Как сообщает издание Page Six, в выпускных списках школы, которую на дня закончила Сури, девушка числится под другой фамилией.
Так она взяла часть полного имени Холмс в качестве фамилии. Теперь она Сури Ноэль.
Дочери Тома Круза и Кэти Холмс было 6 лет, когда ее родители развелись. С тех пор актер не поддерживает связь с Сури, так как ее мать отказалась при расставании от церкви саентологии, и вернулась в католичество. В этой же вере Холмс воспитывала и свою дочь.
Кто такая Сури Круз
Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.
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Ранее инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта. Шайло на свое 18-летие в судебном порядке сменила фамилию, избавившись таким образом от наследия отца.
Также 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи. Многие не поверили, что без косметики и ретуши певица может выглядеть так свежо и молодо.
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