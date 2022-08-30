"Всегда первым шел на амбразуру": путинистка Долина затосковала по концертам Кобзона

Лариса Долина, Иосиф Кобзон / скриншот

Певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства украинцев, заскучала по другому, но уже мертвому любителю войны Иосифу Кобзону.

На своем Telegram-канале она вспомнила Кобзона, который ушел из жизни четире года назад.

"Таких, как Он, не было, нет и не будет никогда. Его уникальность, Его характер, Его стиль жизни - это пример для подражания. Неутомимый труженик, он всегда первым шел на амбразуру, как Матросов. Он ничего и никого не боялся, Он жил полной жизнью и щедро делился с людьми своим талантом и своим сердцем", - написала Долина.

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Певица упомянула, что ее старший коллега знал очень много анекдотов и талантливо их рассказывал, веселя всех вокруг.

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи. Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни.

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