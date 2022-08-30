"Всегда первым шел на амбразуру": путинистка Долина затосковала по концертам Кобзона

Лариса Долина вспомнила Иосифа Кобзона, на концерт которого отправляются российские оккупанты.
Певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства украинцев, заскучала по другому, но уже мертвому любителю войны Иосифу Кобзону.
На своем Telegram-канале она вспомнила Кобзона, который ушел из жизни четире года назад.
"Таких, как Он, не было, нет и не будет никогда. Его уникальность, Его характер, Его стиль жизни - это пример для подражания. Неутомимый труженик, он всегда первым шел на амбразуру, как Матросов. Он ничего и никого не боялся, Он жил полной жизнью и щедро делился с людьми своим талантом и своим сердцем", - написала Долина.
Певица упомянула, что ее старший коллега знал очень много анекдотов и талантливо их рассказывал, веселя всех вокруг.
Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.
Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи. Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни.
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