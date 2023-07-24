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"Все русское вызывает неприязнь": суперзвезда советского кино "проехался" по РФ

Дмитрий Видоменко
24 июля 2023, 19:04 обновлено 24 июля, 19:04
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Известный советский и российский актер латвийского происхождения Ивар Калныньш довольно жестко осудил страну-агрессора РФ.
Калныньш, РОссия
Ивар Калныньш в категорической формет порвал связи с Россией / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный советский актер родом из Латвии Ивар Калныньш, который с началом полномасштабной войны РФ против Украины, открыто осудил действия Кремля. И заверил в интервью Наталье Мосейчук для ее YouTube-канала, что не собирается возвращаться в страну-агрессор РФ ни сейчас, ни после окончания полномасштабной войны.

"Я не поеду (в Россию – Главред) вообще. Я сказал своим агентам, чтобы не трогали меня. Вообще в этой жизни", – заверил артист.

Калныньш говорит, что в последнее время успел побывать во многих странах с гастролями. Во всем мире, по наблюдениям знаменитости, есть неприязнь ко всему российскому. Но, по непонятной причине, актер назвал войну, которую страна-агрессор РФ развязала против Украины, конфликтом.

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"Я поездил по некоторым европейским странам, последний год довольно богатым на гастроли был, и все русское вызывает неприязнь из-за этого конфликта. В Лондоне, например, в автобусе перевод на русский язык убрали, другие языки остались, а на русском убрали", – подытожил Калныньш.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

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