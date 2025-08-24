Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

Кратко:
- Сергей Притула поздравил Украину с Днем Независимости
- В праздничном видео впервые появился его сын Марко
Самому младшему сыну Сергея Притулы сейчас чуть больше трех недель - Марко Притула появился на свет первого августа. Однако малыш уже успел сыграть свою первую роль. И справился с заданием просто блестяще!
В своем блоге в Instagram деятель ко Дню Независимости Украины опубликовал трогательное видео: сперва в кадре сам Марко, а затем папа берет его из колыбели и нежно качает на руках. Сергей читает сыну фрагмент из стихотворения Василия Симоненко "Лебеді материнства": "Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину".
"С Днем Рождения, Родная! С Днем Независимости, Украина!" - подписал ролик Притула. В кадре можно впервые рассмотреть, как выглядит второй сын деятеля.
Сергей Притула - дети и личная жизнь
Сергей Притула - многодетный отец. В августе 2025 года, с появлением на свет Марко, в семье Притулы четверо детей. Сына деятелю подарила его вторая жена Екатерина. Пара также воспитывает двоих общих дочерей - Соломию (2017) и Стефания (2021). Также у Сергея есть сын Дмитрий (2008) от первого брака.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем после непростого лета сожалеет украинская певица Надя Дорофеева. Звезда напомнила о важных вещах и скоротечности времени.
Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой - крупным рисунком в ярких оттенках и необычном стиле.
Читайте также:
- Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло
- "Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости
- С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах
О персоне: Сергей Притула
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред