Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

Четвертый ребенок Притулы появился на свет в начале августа.

Сергей Притула дети - деятель показал четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua

Кратко:

Сергей Притула поздравил Украину с Днем Независимости

В праздничном видео впервые появился его сын Марко

Самому младшему сыну Сергея Притулы сейчас чуть больше трех недель - Марко Притула появился на свет первого августа. Однако малыш уже успел сыграть свою первую роль. И справился с заданием просто блестяще!

В своем блоге в Instagram деятель ко Дню Независимости Украины опубликовал трогательное видео: сперва в кадре сам Марко, а затем папа берет его из колыбели и нежно качает на руках. Сергей читает сыну фрагмент из стихотворения Василия Симоненко "Лебеді материнства": "Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину".

"С Днем Рождения, Родная! С Днем Независимости, Украина!" - подписал ролик Притула. В кадре можно впервые рассмотреть, как выглядит второй сын деятеля.

Сергей Притула с сыном Марко / instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула с сыном Марко / instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула с сыном Марко / instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула - дети и личная жизнь

Сергей Притула - многодетный отец. В августе 2025 года, с появлением на свет Марко, в семье Притулы четверо детей. Сына деятелю подарила его вторая жена Екатерина. Пара также воспитывает двоих общих дочерей - Соломию (2017) и Стефания (2021). Также у Сергея есть сын Дмитрий (2008) от первого брака.

Сергей Притула с сыном Дмитрием / instagram.com/siriy_ua

Дочери Сергея Притулы Соломия и Стефания / instagram.com/kateryna__prytula

О персоне: Сергей Притула Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

