Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина

Танцы со звездами / скриншот

На шоу Танцы со звездами в прямом эфире "оживили" легендарного музыканта Андрея Кузьменко.

В седьмом эфире программы, названном ночью украинских хитов, песню Кузьмы Скрябина выбрали для себя фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай и финалистка международных турниров по бальным танцам Алина Ли.

Согласно задумке этого выпуска, звездные пары исполняли танцы под "лайв"-пение украинских музыкантов.

Скрябина ведущий также объявил как живого, сказав, что он "выходит" на паркет вместе с Каднаем и Ли.

Позади танцоров, которые показали зрителям контемп, на темном фоне появился яркий синий контур Андрея. Далее возле микрофона певец "исполнил" свой хит "Спи собі сама".

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Жена покойного Кузьмы Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста.

Она поблагодарила организаторов за такую идею и прокомментировала танец Кадная словами мужа: "Чувак, ты крутой".

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Заметим, что люди в зале не сдерживали слез после такого чувственного танца в честь трагически погибшего музыканта.

Ранее сообщали, что участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокомментировал свой вылет из проекта Танцы со звездами после пятого прямого эфира.