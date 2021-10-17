Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина

Жена покойного Кузьмы Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста.
На шоу Танцы со звездами в прямом эфире "оживили" легендарного музыканта Андрея Кузьменко.
В седьмом эфире программы, названном ночью украинских хитов, песню Кузьмы Скрябина выбрали для себя фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай и финалистка международных турниров по бальным танцам Алина Ли.
Согласно задумке этого выпуска, звездные пары исполняли танцы под "лайв"-пение украинских музыкантов.
Скрябина ведущий также объявил как живого, сказав, что он "выходит" на паркет вместе с Каднаем и Ли.
Позади танцоров, которые показали зрителям контемп, на темном фоне появился яркий синий контур Андрея. Далее возле микрофона певец "исполнил" свой хит "Спи собі сама".
Жена покойного Кузьмы Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста.
Она поблагодарила организаторов за такую идею и прокомментировала танец Кадная словами мужа: "Чувак, ты крутой".
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Заметим, что люди в зале не сдерживали слез после такого чувственного танца в честь трагически погибшего музыканта.
Ранее сообщали, что участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокомментировал свой вылет из проекта Танцы со звездами после пятого прямого эфира.