УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина

17 октября 2021, 23:59

Жена покойного Кузьмы Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста.

Танцы со звездами
Танцы со звездами / скриншот

На шоу Танцы со звездами в прямом эфире "оживили" легендарного музыканта Андрея Кузьменко.

В седьмом эфире программы, названном ночью украинских хитов, песню Кузьмы Скрябина выбрали для себя фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай и финалистка международных турниров по бальным танцам Алина Ли.

Согласно задумке этого выпуска, звездные пары исполняли танцы под "лайв"-пение украинских музыкантов.

Скрябина ведущий также объявил как живого, сказав, что он "выходит" на паркет вместе с Каднаем и Ли.

Позади танцоров, которые показали зрителям контемп, на темном фоне появился яркий синий контур Андрея. Далее возле микрофона певец "исполнил" свой хит "Спи собі сама".

Реклама

Жена покойного Кузьмы Светлана Бабийчук пришла в зрительный зал, чтобы посмотреть на выступление артиста.

Она поблагодарила организаторов за такую идею и прокомментировала танец Кадная словами мужа: "Чувак, ты крутой".

Читайте такжеЕкатерина Кухар назвала потенциальных победителей Танцев со звездами 2021

Заметим, что люди в зале не сдерживали слез после такого чувственного танца в честь трагически погибшего музыканта.

Ранее сообщали, что участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокомментировал свой вылет из проекта Танцы со звездами после пятого прямого эфира.

viber
Танцы со звездами
Сейчас вы просматриваете новость «Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиакаАстролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечкуМожет вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительнаяРаскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - ВитренкоПутин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко 100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал

Последние новости

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

Реклама
22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

Реклама
19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

17:57

Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом Видео

17:55

"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев Видео

17:38

Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона Видео

17:26

Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17:03

Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации Видео

16:47

"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус Видео

16:43

Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев Видео

16:25

70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят Видео

16:20

Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

15:49

Наследники Аленушки: россиян пугает странный памятник молодоженам - "дровосек и страшилище" Видео

15:48

Просто не узнать: Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

15:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину Видео

15:41

Самое вкусное карамельное печенье дальгона из сериала Игра в кальмара: готовить всего 10 минут Видео

15:16

Полуживой СНГ собрался бороться с "мировой буржуазной гидрой" мнение

15:00

Оценка работы Павелко и сборной Украины – не его уровень: Коньков подверг критике слова Калиниченко

15:00

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

Реклама
14:59

Инфицированный Дельта-штаммом может заразить 11 человек - эксперт Видео

14:58

Загадочная смерть в Киеве: в Сети назвали имя погибшего дипломата Видео

14:43

Огромные очереди и без масок: в Киеве в разгар пандемии устроили массовое мероприятие Видео

14:35

РФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины Видео

14:31

Тарифы Укрпочты "взлетят": когда ждать подорожания Видео

13:59

Легковушка влетела в фуру: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами (фото)

13:39

Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

13:25

Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

12:55

Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина Видео

12:46

"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять